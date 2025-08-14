陸企跨足醫療 攻兆元商機 華為組衛生軍團 美的建構生態系

今年以來，包括美的、華為等知名大陸企業紛紛入局醫療健康產業，美的集團正式成立醫療板塊，華為則組建醫療衛生軍團，在老齡化社會現實、陸官方「健康中國2030」政策號召下，陸企跨界進入醫療產業正成為熱潮，以追逐第二增長曲線，搶攻兆元商機。

醫療健康產業面向多，不論是傳統賽道的醫藥、醫材，還是中醫藥、美容、養老、保健、體重管理等，涉及人類健康預防、保健到康復等過程，充滿機會，也吸引眾多企業進入尋找營收增長的機會。

陸各領域巨頭跨界醫療健康產業概況 圖／經濟日報提供

來自不同領域的巨頭依憑自身產業專業，在醫療產業中推出創新內容，華為3月宣布正式成立「醫療衛生軍團」，為繼煤礦、電力等後，華為第21個垂直行業軍團。整合華為在5G、雲計算、AI大模型（如盤古大模型）等領域的技術積累，重點構建AI輔助診斷解決方案體系，推動醫療大模型在臨床場景的應用；金融科技公司螞蟻集團也布局AI醫療，打造醫生AI助理。

家電巨頭美的以「5+2+X」（「5」代表旗下萬東醫療、庫卡醫療、美的生物醫療、瑞仕格醫療、美的樓宇科技等五大實體；「2」指旗下中央研究院與AI研究院兩大平台；「X」代表與高校、醫院的開放合作）戰略整合醫療影像、自動化、生物醫療等資源，構建完整生態，並明確深耕影像診斷設備。

另一家電巨頭海爾專攻醫用低溫存儲等高壁壘領域，通過「盈康一生」品牌整合旗下大健康資產。

房企萬科則探索「居家、社區、機構」三位一體服務；車企如奇瑞、上汽則從「行動健康終端」切入，針對駕駛員推出搭載AI健康管家的智能座艙；順豐則聚焦醫藥冷鏈物流等。

對於巨頭跨界入局，第一財經報導指出，原因與人口老齡化加速、慢病負擔加重、政策鼓勵等因素驅動社會資本進入健康服務領域有關。更重要的是，醫療健康產業具有長期增長的確定性，成為各行業尋找第二增長曲線的首選。

不過，跨界企業進入醫療健康產業仍有許多挑戰，像是面臨研發周期長、監管高門檻、專業要求嚴苛等挑戰。

單純依靠行業經驗難以長期立足，仍須結合臨床需求、強化技術研發、注重合規管理，才能構建可持續的競爭力。

大陸商務部相關單位曾發布《2024中國消費健康行業發展報告》顯示，大陸生命健康產業市場規模從2018年的人民幣6.83兆元增長至2023年的10.03兆元，年均複合增長率達到7%。

此外，大陸中消協《健康產業消費趨勢發展報告》顯示，2024年大陸健康產業總收入規模達人民幣9兆元。

另據《「健康中國2030」規劃綱要》，到2030年，健康產業規模將達人民幣16兆元。