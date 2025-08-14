聽新聞
今年前7個月 廣東外貿進出口增4.3%
據大陸海關總署廣東分署12日消息，今年前7個月，廣東外貿進出口5.4兆元（人民幣，下同），同比增長4.3%。
其中，出口3.44兆元，增長1.7%；進口1.96兆元，增長9.3%。
中新社報導，前7個月，東協為廣東第一大貿易夥伴，廣東對東協進出口8892.3億元，增長5.8%；香港為第二大貿易夥伴，進出口6754.8億元，增長8.5%；歐盟為第三大貿易夥伴，進出口6430.5億元，增長7.8%。同期，廣東對共建一帶一路國家進出口2.1兆元，增長4%，占廣東進出口總值的39%。
廣東出口產品中，機電產品占比提升。數據顯示，前7個月，廣東出口機電產品2.33兆元，增長7.4%，占廣東出口總值的67.8%，占比較去年同期提升3.6個百分點。
其中，出口電腦及其零部件2521.4億元，增長12.5%；電工器材2451.6億元，增長18%；積體電路2028.8億元，增長30.9%；「新三樣」（電動汽車、鋰電池和太陽能電池）、無人機、摩托車等產品出口增速較快，增長均超過30%。
進口產品方面，機電產品帶動作用明顯。前7個月，廣東進口機電產品1.37兆元，增長17.4%，占廣東進口總值的70%。其中，積體電路、電腦及其零部件、半導體製造設備分別進口7181.8億元、2202.3億元、494.9億元，分別增長15.2%、60%、48.7%。同期，糧食、食用水產品、乳品、美容化妝品及洗護用品等民生消費品進口保持快速增長。
