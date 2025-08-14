聽新聞
0:00 / 0:00

滬指近4年新高 滬深兩市成交額逾8.9兆

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸A股三大股指8月13日集體高開，盤初滬指就突破3674.4點前期高點，創下2021年12月以來新高。午後高位震盪，創指尾盤漲幅重新擴大，滬指「八連陽」。（法新社）
大陸A股三大股指8月13日集體高開，盤初滬指就突破3674.4點前期高點，創下2021年12月以來新高。午後高位震盪，創指尾盤漲幅重新擴大，滬指「八連陽」。（法新社）

大陸A股三大股指8月13日集體高開，盤初滬指就突破3674.4點前期高點，創下2021年12月以來新高。其中，光收發模組（CPO）的走強，帶動創指早盤暴漲2.81%。午後兩市高位震盪，創指尾盤漲幅重新擴大，滬指「八連陽」（指股票或市場連續8個交易日的收盤價均高於前日，呈現持續上漲趨勢）。

澎湃新聞指出，截至13日收盤，上證綜指漲0.48%，報3683.46點；科創50指數漲0.74%，報1077.7點；深證成指漲1.76%，報11551.36點；創業板指漲3.62%，報2496.5點。

據Wind統計顯示，滬深兩市及北交所共2,730檔股票上漲，2456檔下跌，平盤有232檔股票。滬深兩市成交總額2兆1,509億元（人民幣，單位下同，約新台幣8.9兆元），較前一交易日的1兆8,816億元增加2,693億元。滬市成交額8870,33億元，深市成交額1.26兆元。

新浪財經提到，浙商證券表示，2005年以來A股經歷了三輪「系統性牛市」和一輪「結構性牛市」，目前A股處於歷史上首次「系統性『慢』牛」中。而在宏觀層面，風險偏好提升和無風險利率下行推動A股走出「系統性牛市」；中國崛起和中國優勢形成「慢」牛格局

同時，從技術和量化維度看，人民幣兌美元匯率步入穩定升值節奏、上證走勢超預期令市場催生系統性牛市，指數「上滾峰」籌碼結構、板塊節奏分化，昭示著慢牛格局形成。預計上證指數中長期目標有望挑戰更高。

指數 格局 風險

延伸閱讀

科創扎根 蘇州打造人才聚集重鎮

馬斯克衝刺AI 光通訊廠跟著吃香喝辣

卡位CPO+矽光子的潛力股

AI新十大建設黑馬：光聖

相關新聞

滬指近4年新高 滬深兩市成交額逾8.9兆

大陸A股三大股指8月13日集體高開，盤初滬指就突破3674.4點前期高點，創下2021年12月以來新高。其中，光收發模組...

GPT-5發布 傳DeepSeek將推R2

在OpenAI最新推出的旗艦語言模型GPT-5發布後，大陸AI新創企業DeepSeek就要出招了。12日市場上突然傳出，...

陸刺激內需 聚焦8大消費業放貸 助小微企融資

為了刺激內需消費，大陸官方再出招，包含財政部、中國人民銀行（大陸央行）多部門聯合發布促消費方案，包括為服務業經營主體及個...

今年前7個月 廣東外貿進出口增4.3%

據大陸海關總署廣東分署12日消息，今年前7個月，廣東外貿進出口5.4兆元（人民幣，下同），同比增長4.3%。

陸房市到底有無起色？房仲業者：民眾信心未恢復 以價換量仍明顯

低迷許久的大陸房市是否如大陸官方所言止跌回穩，一線城市如上海整體狀況如何持續為外界所關心。上海信義房屋區域總監魏逢佑13...

宇樹王興興：人形機器人技術尚未成熟 大規模應用仍需時日

大陸「杭州六小龍」之一、宇樹科技創辦人王興興近日表示，只要AI（人工智慧）技術保持進步，機器人行業就會發展得越來越好，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。