滬指近4年新高 滬深兩市成交額逾8.9兆

大陸A股三大股指8月13日集體高開，盤初滬指就突破3674.4點前期高點，創下2021年12月以來新高。其中，光收發模組（CPO）的走強，帶動創指早盤暴漲2.81%。午後兩市高位震盪，創指尾盤漲幅重新擴大，滬指「八連陽」（指股票或市場連續8個交易日的收盤價均高於前日，呈現持續上漲趨勢）。

澎湃新聞指出，截至13日收盤，上證綜指漲0.48%，報3683.46點；科創50指數漲0.74%，報1077.7點；深證成指漲1.76%，報11551.36點；創業板指漲3.62%，報2496.5點。

據Wind統計顯示，滬深兩市及北交所共2,730檔股票上漲，2456檔下跌，平盤有232檔股票。滬深兩市成交總額2兆1,509億元（人民幣，單位下同，約新台幣8.9兆元），較前一交易日的1兆8,816億元增加2,693億元。滬市成交額8870,33億元，深市成交額1.26兆元。

新浪財經提到，浙商證券表示，2005年以來A股經歷了三輪「系統性牛市」和一輪「結構性牛市」，目前A股處於歷史上首次「系統性『慢』牛」中。而在宏觀層面，風險偏好提升和無風險利率下行推動A股走出「系統性牛市」；中國崛起和中國優勢形成「慢」牛格局。

同時，從技術和量化維度看，人民幣兌美元匯率步入穩定升值節奏、上證走勢超預期令市場催生系統性牛市，指數「上滾峰」籌碼結構、板塊節奏分化，昭示著慢牛格局形成。預計上證指數中長期目標有望挑戰更高。