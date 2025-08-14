聽新聞
GPT-5發布 傳DeepSeek將推R2
在OpenAI最新推出的旗艦語言模型GPT-5發布後，大陸AI新創企業DeepSeek就要出招了。12日市場上突然傳出，DeepSeek-R2大模型的預計發布時間為2025年8月15日至8月30日，但具體日期尚未官宣。
DeepSeek-R2模型發布在即，A股晶片股聞訊集體爆發。大陸「國產AI晶片第一股」、被視為替代輝達晶片之一的寒武紀直升20%漲停，站穩人民幣800元大關，股價創歷史新高。
快科技報導，DeepSeek-R2是一款基於華為昇騰910B（Ascend 910B）晶片集群訓練的模型，在FP16精度下達到512PetaFLOPS的計算能力，晶片使用效率為82%。
據華為實驗室統計，這個性能相當於輝達上一代A100訓練集群的91%左右。至於這些是不是真實的，還有待觀察，但看起來確實更強大、更自主了。
有分析師預計，DeepSeek-R2的定價可能顯著低於OpenAI同類產品，預示著其可能顛覆現有AI服務的定價模式。
此外，還有相關消息顯示，DeepSeek-R2預計比GPT-4成本下降97%；並且是在華為昇騰AI晶片上做的訓練，主打一個全方位全產業鏈的自主可控，性能不輸輝達。
據相關人士透露的情況，DeepSeek-R2的總參數量可能會達到1.2兆，比DeepSeek-R1的6,710億參數增加大約一倍。
不過，此前今年曾多次傳出DeepSeek-R2將發布的消息，但最終都沒有下文。DeepSeek-R2早期計畫指向2025年5月發布，但因技術進度和市場競爭因素被推遲。後來又有資訊指，發布時間被推至7月初。
