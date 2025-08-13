快訊

宇樹王興興：人形機器人技術尚未成熟 大規模應用仍需時日

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸「杭州六小龍」之一、宇樹科技創辦人王興興近日表示，只要AI（人工智慧）技術保持進步，機器人行業就會發展得越來越好，這是AI產業帶來的連鎖效應。圖／新華社

大陸「杭州六小龍」之一、宇樹科技創辦人王興興近日表示，只要AI（人工智慧）技術保持進步，機器人行業就會發展得越來越好，這是AI產業帶來的連鎖效應。

中共中央機關報《人民日報》13日刊出王興興專訪。王興興指出，人形機器人走進生活，到每個人家裡去，距離還比較遠。該行業目前還處於早期階段，因此先從一些小的方面切入，比如科研教育、服務展示、簡單工業應用，以及AI公司用來開發。

王興興接著說，當然最大的願望以及當下正在做的事情，還是希望機器人去幹活。它可以做各種動作、去幫助人干各種活。但是，現在想要在家裡或工廠裡大規模應用，技術水準都不太夠。慢慢地每年有進步，我覺得是好事，可以讓大家對行業有更多理解和包容。

王興興認為，人形機器人大規模落地應用，最大的難題還是機器人AI水平不太夠用，沒有突破臨界點。這是全世界的普遍問題，也是大家在努力做的事情。他說，AI領域可能隨時會有突破性進展，技術躍遷十分常見。目前解決不了的難題，在未來某個時刻或許就突然迎刃而解了。

王興興再指，機器人AI技術進步非常快。舉個例子，半年前說我們的機器人可以打格斗比賽，我自己都不敢相信，覺得至少要等一兩年時間，實際上幾個月就做出來了。當然，行業的發展很難預估，可能3到5年內會有明顯進步。不過，我覺得進入普通家庭還需要一個相對長的過程，因為涉及倫理道德和安全性問題。只要AI技術保持進步，機器人行業就會發展得越來越好。這是AI產業帶來的連鎖效應，在過去兩三年間，趨勢很明顯。

王興興還說，大家對AI想像空間越來越大，對機器人行業也更加看好。今年人形機器人火爆，從長遠來看，沒準這只是一個小火苗，就像當初互聯網的誕生一樣。

此外，王興興表示，人形機器人走進生活，到每個人家裡去，距離還比較遠，因此會先從一些小的方面切入，如科研教育、服務展示、簡單工業應用，以及AI公司用來做開發，未來最大的願望以及當下正在做的事情，還是希望機械人可以做各種動作、去幫助人幹各種活。

談及大陸人形機器人產業水準，王興興稱，大陸有生產製造的優勢，在全球出貨量比較多。雖然目前大陸AI人才相對少一些，但從長期來看，競爭力還是非常強。由於生產製造和硬件做得好，大陸機器人企業在成本上更有競爭力，使用門檻更低，這些都有利於未來大規模落地應用。要保持開放的心態，良性合理的競爭對整個行業是有利的。而人才數量和質量還需要一些時間才能適配行業發展。

