陸7月新增人民幣貸款 近20年來首次負增長

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）13日公布7月金融統計數據顯示，大陸今年前七個月新增人民幣貸款為人民幣12.87兆元（下同），低過市場預期的13.22兆元。而前七個月的社會融資規模為23.99兆元，同樣低過預期的24.46兆元。圖／中新社
中國人民銀行（大陸央行）13日公布7月金融統計數據顯示，大陸今年前七個月新增人民幣貸款為人民幣12.87兆元（下同），低過市場預期的13.22兆元。而前七個月的社會融資規模為23.99兆元，同樣低過預期的24.46兆元。圖／中新社

中國人民銀行大陸央行）公布，今年前7個月人民幣貸款增加12.87兆元。若以此減去今年上半年新增貸款，得出7月新增貸款轉為負增長人民幣500億元，路透報導指這是2005年7月以來近20年首次出現負增長。

大陸央行主管的《金融時報》稱，隨著中國經濟進入高質量發展階段，單月貸款數據通常不足以準確反映經濟活躍程度，也難以完整體現金融支持實體經濟的力度，分析經濟金融形勢時無需對單月數據過度關注，更不宜過度炒作單月信貸增量波動。

人民銀行13日公布7月金融統計數據顯示，大陸今年前七個月新增人民幣貸款為人民幣12.87兆元（下同），低過市場預期的13.22兆元。而前七個月的社會融資規模為23.99兆元，同樣低過預期的24.46兆元。

大陸央行13日發布金融統計數據顯示，分部門看，住戶貸款增加6,807億元，其中，短期貸款減少3,830億元，中長期貸款增加1.06兆元；企（事）業單位貸款增加11.63兆元，其中，短期貸款增加3.75兆元，中長期貸款增加6.91兆元，票據融資增加8,247億元；非銀行金融機構貸款增加2,357億元。

從貨幣供應來看，7月末，廣義貨幣（M2）餘額329.94兆元，較去年同期成長8.8%。狹義貨幣（M1）餘額111.06兆元，年增5.6%。流通中貨幣（M0）餘額13.28兆元，年增11.8%。前七個月淨投放現金4,651億元。

另外，前七個月人民幣存款增加18.44兆元。其中，住戶存款增加9.66兆元，非金融企業存款增加3,109億元，財政存款增加2.02兆元，非銀行業金融機構存款增加4.69兆元。

同日發布的社會融資數據顯示，初步統計，今年7月末社會融資規模存量為431.26兆元，年增9%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為264.79兆元，年增6.8%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.21兆元，較去年同期下降23.2%；委託貸款餘額為11.16兆元，年減0.4%；信託貸款餘額為4.46億元，年增5.9%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為1.92兆元，年減10.4%；企業債券餘額為33.39兆元，年增3.8%；政府公債餘額為89.99兆元，年增21.9%；非金融企業至境內股票餘額為11.94兆元，年增3.2%。

另，在社會融資規模增量方面，大陸央行數據顯示，初步統計，今年前七月社會融資規模增量累計為23.99兆元，年增5.12兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加12.31兆元，年比少增加694億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少725億元，年比少減245億元；委託貸款減少689億元，年減116億元；信託貸款增加1592億元，年比少增1480億元；未貼現的銀行承兌匯票減少2196億元，年比少減1243億元；企業債券淨融資1.43兆元，年比少1849億元；政府債券淨融資8.9兆元，年比多4.88兆元；非金融企業境內股票融資2212億元，年比多767億元。

餘額 人民幣 實體經濟 大陸央行 中國人民銀行

