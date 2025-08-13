陸外送平台「內捲」0元購 BBC：外送大戰沒有贏家

快訊

中央社／ 上海13日電
中國今年4月爆發的「外送大戰」引發熱議。圖為在北京送餐的外送員。圖／中新社
中國今年4月爆發的「外送大戰」引發熱議。圖為在北京送餐的外送員。圖／中新社

中國今年4月爆發的「外送大戰」引發熱議。BBC報導，這場外送平台的內捲式競爭沒有贏家，店家訂單爆量，利潤卻是負數；外送員炎炎夏日疲於奔命收入沒有增長。而被破壞的市場秩序，最終還是由消費者承擔。

英國廣播公司（BBC）中文網12日報導，中國今年4月爆發「外送大戰」，6月末進入白熱化：京東、美團、餓了麼等幾家外送平台巨頭發起低價競爭挑戰，以消費券補貼等形式吸引顧客。於是一杯本來要人民幣30至40元（約新台幣125元至166元）的奶茶，可以用0元搶購到，甚至10元以下成為新的奶茶平均價格。

中國連鎖經營協會會長彭建真直言，「近期三家平台的價格戰，是典型的低價『內捲式競爭』」。

這種「內捲」行為迅速引起官方注意。中國當局今年開始便不斷釋出要整治內捲的訊息，5月和7月更分別約談外送大戰打得正酣的幾家平台，要求其嚴格遵守「電子商務法」、「反不正當競爭法」等。

然而，0元標價還是公然出現在各大外送平台上。

報導指出，這場外送大戰沒有贏家。以店家角度而言，一間位於上海的冰淇淋店合夥人小阿表示，每天訂單翻倍、忙碌程度翻倍，有些訂單利潤卻是負數，最終收入沒有任何變化。

然而，店家卻不得不加入戰局，若不參加外送大戰，會被平台限制流量，無法被用戶看見。且店家需要繳納高於平台支出的費用來配合活動，一般讓利比例為平台3、店家7，意味著若消費者使用減10元的折價券，其中7元由店家吸收。

小阿表示，外送大戰開始後，每一單收入都比之前少幾十塊錢。「一個顧客付款150元的單子，以前我們能到手110元，現在只有不到100。」

外送員則陷入以「命硬」去搶時間、跑更多單的賭局。外送員為賺錢，在炎炎夏日面對比以前多2、3倍的訂單，然而在北京跑外送的劉師傅卻發現，每一單的單價變低了，「收入水平其實沒什麼變化」。

另一位上海的外送員王師傅則表示，他們本就需要靠超速闖紅燈來維持效率，外送大戰打響後，逆向、闖紅燈的次數更多了。

至於消費者，雖然以便宜的價錢點到許多餐飲，卻根本吃不完，最終食物都進了垃圾桶。甚至時常出現「幽靈訂單」，即消費者用外送平台點了到店自取，卻根本沒來領，最後店家只能將飲料倒掉，有時一天甚至要倒掉數十杯。

中國社會科學院財經戰略院研究員劉誠表示，外送大戰期間倒奶茶是行業過度競爭的表現，為了占有市場，打壓價格和利潤，「雖然已經有兩次約談，但我覺得這個現象會愈演愈烈」。

中國連鎖經營協會會長彭建真指出，以「低於成本價銷售的行為是違反我國價格法及有關規定的」，中國上次出現0元購現象是在2020年，當時有5家社區團購平台發起0元購活動，後來它們都被國家市場監管總局處罰、強制停止低價競爭行為。

小阿表示，在外送大戰背景下，願意到店消費的顧客越來越少，實體經濟難做，線上經濟內捲，在外送生意上虧掉的錢只能透過把手伸向別的店家、薅別人的羊毛（榨取別人利益）「冤冤相報」來緩解。

他感嘆，「市場真的很差，消費者、騎手、我們都沒錢。外送大戰不會一直持續，在這樣一場荒唐的鬧劇結束後，砍刀不還得對準消費者嗎？到底誰在從中受益？」。

BBC 外送員 消費者 闖紅燈 外送平台

