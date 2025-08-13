賓士執行長：大陸車市是「達爾文式」內捲 危害車企

德國賓士汽車執行長康林松11日接受德媒專訪時直指，中國車市有著「達爾文式」（指適者生存）的「內捲」競爭，而且參與的車企多達100餘家，這種降價促銷風氣正在危害所有參與者。

賓士（Mercedes-Benz）、BMW、福斯（Volkswagen）等德國汽車大廠今年上半年的營收及獲利，都出現明顯衰退。

德國商報（Handelsblatt）11日報導，康林松（OlaKällenius）在接受專訪時表示，賓士獲利下滑，與美國「對等關稅」、中國「內捲」、電動車轉型期過長有關。

根據報導，康林松針對中國車市「內捲」的現象表示，中國汽車市場的降價促銷風氣，正在危害所有參與其中的車廠。而中國車市有著「達爾文式」的激烈競爭，投入這場競爭的車企多達100餘家。

康林松表示，對賓士至關重要的高檔車型領域，中國民眾的消費熱情最近幾年「非常有限」，加上前述的現象，給賓士在中國車市造成了非常大的競爭壓力，所有的參與者都受到波及，中國人稱之為「內捲」。

在中國國產電動車大行其道下，目前賓士每月僅在中國市場售出約1000輛電動車，遠低於1年前的銷量。康林松對此表示，與競爭對手不同的是，賓士不想不惜一切代價搶奪中國市占率，因為透過大規模促銷維持高銷量的定價策略，是錯誤的。

儘管如此，中國和訊網日前報導，在經濟疲弱及電動車當道下，賓士在中國車市價格面臨崩盤，甚至出現官方建議價折半的現象。

像是賓士入門的A系列（A-Class）新車，有經銷商報出人民幣12.56萬元（約新台幣52.2萬元）的低價，是官方建議最低售價為25.13萬元的5折價；車體稍大的C系列（C-Class）新車，也有經銷商報出18.28萬元，是官方建議最低售價為33.48萬元的55折價。

至於賓士旗下的電動車EQA，官方建議售價為32.2萬元，有經銷商卻報出了16.1萬元，相當於打5折；另一款電動車EQB的官方建議售價為35.2萬至42.8萬元，也有經銷商報出了17.6萬至25.1萬元，同樣是5折價，引發市場熱議。