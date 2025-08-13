騰訊公布第2季財報 獲利大增18%優於預期

騰訊控股13日晚間公布第2季財報，營收及獲利雙雙增長兩位數百分比，第2季營收人民幣1,845億元，年增15%；經營利潤（Non-IFRS）人民幣692億元，年增18%，雙雙優於預期。

澎湃新聞報導，騰訊董事長馬化騰表示，騰訊在AI領域持續投入並從中獲益，收入及非國際財務報告準則經營盈利均取得雙位數百分比增長。

馬化騰指出，《王者榮耀》及《和平精英》等長青遊戲向平台化進化並加大AI的應用，新遊戲如《三角洲行動》亦取得了突破，使得遊戲業務在用戶及收入側均表現出色，騰訊致力於通過賦能微信內更多應用場景，推動AI原生應用元寶的使用量，升級騰訊混元基礎模型的能力，為使用者及企業帶來更進一步的AI增益。

值得注意的是，騰訊持續加碼AI投入，第2季騰訊研發投入達人民幣202.5億元，年增17%；資本支出人民幣191.1億元，年增高達119%。

據騰訊財報透露，AI高投入背景下，騰訊通過資料增強與合成技術，提升資料的品質與多樣性，並通過更有效的預訓練與後訓練擴展，增強了混元的基礎模型能力。基礎模型能力提升帶動「混元家族」持續壯大，尤其騰訊混元3D模型取得系列突破，包括發佈混元 3D v2.5、推出首個美術級3D生成大模型，開源混元3D v2.1和3D世界生成模型1.0等。

目前，混元3D系列模型社區下載量累計超過230萬，越來越多遊戲開發者、3D列印企業及專業設計師採用混元3D模型來生成數位資產。

騰訊行銷服務業務在今年第2季收入年增長20%至人民幣358億元，主要受益於AI驅動的廣告平台改進及微信交易生態的提升，推動廣告主對視頻號、小程式及微信搜一搜的強勁需求，主要行業的行銷服務收入均有所增長。

騰訊金融科技及企業服務業務收入年增10%至人民幣555億元。金融科技服務收入的增長受益於消費貸款服務、商業支付活動及理財服務的收入增長。企業服務收入的增速較近幾個季度有所加快，得益於企業客戶對AI相關服務的需求增加，包括GPU租賃和API token使用，以及商家技術服務費的增長。