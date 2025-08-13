加大AI應用 騰訊控股第2季淨利大增17%

騰訊控股13日公布第2季財報，單季營收人民幣1,845億元，年增15%，淨利人民幣556億元（新台幣2,279億元），年增17%，雙雙優於預期。單季每股盈利人民幣6.1元。

主因《王者榮耀》及《和平精英》等長青遊戲向平台化進化並加大AI的應用，新遊戲如《三角洲行動》取得突破，使得遊戲業務在用戶及收入側均表現出色。

騰訊控股董事會主席馬化騰，在第2季財報中表示，騰訊在AI領域持續投入並從中獲益，收入及非國際財務報告準則經營盈利均取得雙位數增長。《王者榮耀》及《和平精英》等長青遊戲向平台化進化並加大了AI的應用，新遊戲如《三角洲行動》亦取得了突破，使得騰訊遊戲業務在用戶及收入側均表現出色。

此外騰訊透過升級廣告基礎模型，提升了各個流量平台上的廣告效果，持續推動營銷服務收入的快速增長。騰訊致力於透過賦能微信內更多應用場景，推動AI原生應用元寶的使用量，並升級混元基礎模型的能力，為用戶及企業帶來更進一步的AI增益。

騰訊13日盤中漲幅擴大至逾3%，股價創2021年6月以來新高，年內累漲約40%，13日盤後收報586港元，漲幅4.74%。

金融界報導，對於本季財報，市場主要關注遊戲業務的新增長，廣告業務在視頻號起量下的貨幣化表現和展望等。