恆大面臨1.3兆債務索賠 清盤可能要逾10年才完成
中國恆大集團今年初被香港法院下令清盤，並將於25日下市。外媒報導，恆大清盤人已收到450億美元（約新台幣1.3兆元）的債權人索賠，目前只出售約2.55億美元的資產，清盤工作可能需要10多年。
恆大自2024年1月29日被香港法院頒下清盤令而停牌，經過18個月都未能復牌。香港交易所上市委員會決定取消恆大的上市地位，今年8月25日正式下市。
綜合美聯社、路透社等外媒報導，恆大下市後，雖然股票仍然有效，但股票不能在證券交易所交易。
一般情況而言，因為香港沒有專為買賣下市股票而設的場外交易市場，在欠缺二手市場的情況下，下市公司的股東難以為手上的股份尋找買家或定價。
恆大集團清盤人12日表示，截至2024年1月29日，已控制恆大集團100多家子公司，總資產值35億美元。在這宗中國最大規模的債務清理程序啟動18個月後，清盤人已出售約2.55億美元（約新台幣76億元）的資產。
不過，清盤人表示，截至今年7月31日，已收到187項、總額達450億美元的債權人索賠，遠高於2022年披露的275億美元負債。
報導形容，恆大是全球負債最多的房地產開發商，其清盤工作面臨重重挑戰。清盤人表示，恆大的資產涉及在多個司法管轄區註冊成立的公司實體，集團內部交易量龐大且複雜，在某些情況下，還涉及外部債權人，使資產變現收益成為一項艱苦且耗時的工作。
據境外投資者表示，以恆大的規模和複雜性，其清盤工作可能需要超過10年才能完成。
雖然為追回恆大債務而進行的資產處置速度快於市場預期，但其價值仍遠低於債權人的債權。
恆大最有價值的兩項資產是其上市子公司恆大物業和恆大新能源汽車的股份，清盤人一直在為這些資產尋找買家。
