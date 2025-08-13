快訊

楊柳颱風襲台！最新風雨預測出爐 明僅「1縣市」達停班課標準

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

聽新聞
0:00 / 0:00

滬指創近4年新高 滬深兩市成交額逾8.9兆元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸A股三大股指8月13日集體高開，盤初滬指就突破3674.4點前期高點，創下2021年12月以來新高。午後高位震盪，創指尾盤漲幅重新擴大，滬指「八連陽」。圖／法新社
大陸A股三大股指8月13日集體高開，盤初滬指就突破3674.4點前期高點，創下2021年12月以來新高。午後高位震盪，創指尾盤漲幅重新擴大，滬指「八連陽」。圖／法新社

大陸A股三大股指8月13日集體高開，盤初滬指就突破3674.4點前期高點，創下2021年12月以來新高。其中，光收發模組（CPO）的走強，帶動創指早盤暴漲2.81%。午後兩市高位震盪，創指尾盤漲幅重新擴大，滬指「八連陽」（指股票或市場連續8個交易日的收盤價均高於前日，呈現持續上漲趨勢）。

澎湃新聞指出，截至13日收盤，上證綜指漲0.48%，報3683.46點；科創50指數漲漲0.74%，報1077.7點；深證成指漲1.76%，報11551.36點；創業板指漲3.62%，報2496.5點。

據Wind統計顯示，滬深兩市及北交所共2,730檔股票上漲，2456檔下跌，平盤有232檔股票。另，滬深兩市成交總額2兆1,509億元（人民幣，單位下同，約新台幣8.9兆元），較前一交易日的1兆8,816億元增加2,693億元。其中，滬市成交額8870,33億元，深市成交額1.26兆元。

新浪財經提到，浙商證券表示，2005年以來A股經歷了三輪「系統性牛市」和一輪「結構性牛市」，目前A股處於歷史上首次「系統性『慢』牛」中。而在宏觀層面，風險偏好提升和無風險利率下行推動A股走出「系統性牛市」；中國崛起和中國優勢，形成「慢」牛格局。

與此同時，技術和量化維度看，人民幣兌美元匯率步入穩定升值節奏、上證走勢超預期令市場中樞抬升催生「系統性」牛市，指數「上滾峰」籌碼結構、板塊節奏分化，昭示著慢牛格局形成。預計上證指數中長期目標，大概率已經不再侷限於挑戰2024年10月8日的3,674高點附近，有望穩紮穩打、挑戰更高。

滬指 人民幣 上證綜指

延伸閱讀

科創扎根 蘇州打造人才聚集重鎮

馬斯克衝刺AI 光通訊廠跟著吃香喝辣

卡位CPO+矽光子的潛力股

AI新十大建設黑馬：光聖

相關新聞

楊柳登陸台東 陸預測夜間再襲福建、廣東沿海 豪雨水氣籠罩

中度颱風楊柳來襲。大陸中央氣象台監測指出，今年第11號颱風「楊柳」的中心已於13日13時前後在台灣台東縣太麻里鄉沿海登陸...

往返兩岸「海峽號」貨運復航 陸國台辦：恢復客運大陸不存在障礙

停航600多天的「海峽號」，於8月6日正式恢復貨運直航，大陸國台辦對此表示，兩岸間恢復正常海上客運航線在大陸方面不存在任...

大陸來台定居新規恐須「剪護照」？北京警告：故意損毀將依法究責

內政部日前預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，要求大陸人民申請在台定居時，應附「喪失大陸地...

中國恒大港交所下市在即 清算人：排除現階段整體重組可能

曾是大陸第一房企的中國恒大集團12日晚間公告，公司將在8月25日從港交所下市。彭博指出，香港法院委任的清算人表示，中國恒...

滬指創近4年新高 滬深兩市成交額逾8.9兆元

大陸A股三大股指8月13日集體高開，盤初滬指就突破3674.4點前期高點，創下2021年12月以來新高。其中，光收發模組...

回應歐盟7月制裁 陸商務部對歐盟2金融機構採取反制措施

大陸商務部13日宣布，對歐盟2家金融機構啟動反制措施，禁止中國境內組織和個人與其交易或合作，並稱此舉為回應歐盟7月時將2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。