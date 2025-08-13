回應歐盟7月制裁 陸商務部對歐盟2金融機構採取反制措施

大陸商務部13日宣布，對歐盟2家金融機構啟動反制措施，禁止中國境內組織和個人與其交易或合作，並稱此舉為回應歐盟7月時將2家中國金融機構列入對俄制裁名單。

大陸商務部於13日下午公告署名商務部部長王文濤發布「2025年第5號令」，《關於對歐盟兩家金融機構採取反制措施的決定》，自2025年8月13日起施行。

公告中提到，2025年7月18日，歐盟在第18輪對俄羅斯制裁中將2家中國金融機構列入制裁名單，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業合法權益。

公告並指，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第3條、第4條、第6條、第9條、第10條、第15條，《實施〈中華人民共和國反外國制裁法〉的規定》第3條、第5條、第8條、第10條規定，經國家反外國制裁工作協調機制批准，中方決定將歐盟UAB Urbo Bankas和ABAB Manobo Bankas和AB Bankas兩家銀行列入反制清單，並採取以下反制措施：禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

隨後，大陸商務部發言人發出「答記者問」指出，近期，歐盟不顧中方嚴正立場，執意以涉俄為由將2家中國金融機構列入制裁名單，並於8月9日正式實施制裁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業正當合法權益，對中歐經貿關係和金融合作造成嚴重負面影響。

發言人續稱，中方對此堅決反對。為堅決維護自身主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國反外國制裁法》等相關法律法規，經國家反外國制裁工作協調機制批准，中方決定將歐盟UAB Urbo Bankas和AB Mano Bankas這2家銀行列入反制清單，禁止境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

發言人呼籲，希望歐方珍惜中國與歐盟及其成員國在經貿和金融領域形成的長期良好合作關係，並糾正有關錯誤做法，停止損害中方利益和破壞中歐合作的行為。