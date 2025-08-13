快訊

楊柳登陸台東 陸預測夜間再襲福建、廣東沿海 豪雨水氣籠罩

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸中央氣象台指，今年第11號颱風「楊柳」（強烈颱風級）的中心已於13日13時前後在台灣台東縣太麻里鄉沿海登陸。預計13日下午進入台灣海峽，並將於夜間至14日凌晨在福建廈門到廣東汕頭一帶沿海登陸。圖／取自大陸中央氣象台
大陸中央氣象台指，今年第11號颱風「楊柳」（強烈颱風級）的中心已於13日13時前後在台灣台東縣太麻里鄉沿海登陸。預計13日下午進入台灣海峽，並將於夜間至14日凌晨在福建廈門到廣東汕頭一帶沿海登陸。圖／取自大陸中央氣象台

中度颱風楊柳來襲。大陸中央氣象台監測指出，今年第11號颱風「楊柳」的中心已於13日13時前後在台灣台東縣太麻里鄉沿海登陸，登陸時中心附近最大風力每秒42公尺，中心最低氣壓955百帕。預計13日下午進入台灣海峽，並將於夜間至14日凌晨在福建廈門到廣東汕頭一帶沿海登陸。

據中國天氣網微博，大陸中央氣象台指出，從常年來看，登陸台灣的颱風強度往往較強。統計發現，1949年至2024年期間登陸台灣的颱風中，達到颱風級（大陸指表示中心附近最大風速達到12至13級，或陣風13級及以上）以上強度的共有91個，占總數的68.9%，其中有15個超強颱風。此次的「楊柳」也是個「狠角色」。

大陸中央氣象台預計，「楊柳」將在13日下午進入台灣海峽，並將於今天夜間至明天凌晨在福建廈門到廣東汕頭一帶沿海登陸（25至33公尺/秒，10至12級）；之後繼續向西偏北方向移動，強度逐漸減弱。

中國天氣網提到，受「楊柳」影響，大陸華南、西南等地將現明顯風雨。13日下午至14日中午，廣東中東部、福建東部和南部、江西南部、湖南東南部、台灣大部份地區有大到暴雨，其中，福建南部、廣東東部和北部、江西南部、台灣東部和南部等地有大暴雨，廣東東部和福建東南部的局地有暴雨。

此外，大陸地區東海大部、台灣以東洋面、南海東北部、巴士海峽、台灣海峽北部、台灣本島北部及其沿海、福建北部沿海、廣東中東部沿海將有6至8級大風，台灣本島南部及其沿海、福建中南部沿海、台灣海峽中南部海域風力可達9至10級，颱風中心經過的附近海域和地區風力有11至12級，陣風13至14級。

大陸中央氣象台指出，「楊柳」登陸後將持續深入影響廣東、廣西、江西南部、湖南中南部、貴州、重慶南部等地，當地民眾需密切關注臨近預報預警訊息，提前做好颱風防禦的相關準備，加強防範城鄉澇、山洪、山體滑坡（土石流）等各類次生災害。

大陸中央氣象台首席預報員呂心艷稱，前期南方降水比較頻繁，持續的降水使土壤的水分飽和度較高，所以這次要特別關注楊柳帶來的強降水，與前期多次降水所形成的疊加效應，容易引發山洪、泥石流、中小河流洪水以及城鄉積澇等次生災害。大陸中央氣象台首席預報員張玲則指出，颱風一旦在台灣登陸，其核心結構就會受到嚴重破壞，登陸大陸時強度會明顯衰減。

颱風 廣東 福建

