挑戰傳音「非洲之王」地位？ 陸媒：小米傳任命多位非洲市場高層主管

由於在非洲市占率一直處於領先地位，大陸手機品牌傳音控股因而長期有「非洲之王」之稱，然而現在地位備受威脅。新浪科技引述消息指出，小米正持續加大力度拓展非洲市場，近日對非洲市場進行人事調整，挑戰深圳傳音控股在非洲的地位。

新浪科技稱，小米任命劉社全擔任非洲地區部總經理兼任西非戰區負責人，向國際銷售部總經理林恩滙報。此次人事調整還涉及多名非洲地區部負責人，任命鄒承宗擔任東非戰區負責人，黃進華擔任肯亞國家經理，吳春暉擔任市場部負責人，劉業齊擔任售後服務部負責人，上述4人均向非洲地區部總經理劉社全滙報。

快科技認為，從這次人員調整不難看出，小米將對非洲市場發力，或許會動搖傳音地位。據悉，小米集團創辦人、董事長兼執行長雷軍先前在第8屆中非企業家大會上演講時稱，小米已經在埃及、南非、奈及利亞、摩洛哥、阿爾及利亞、肯亞等16個非洲國家展開業務，下一步將加大在非洲大陸的投入。他還提到，小米希望有機會能夠在包括新能源車在內的各個新興產業領域與非洲企業強化合作。

資料顯示，小米正式進軍非洲市場源自2019年。當年小米發布內部文件稱，經國際業務管理層研究決定，集團組織部考察，執行長批准為盡快推動小米非洲業務的拓展，成立非洲地區部。

值得注意的是，小米在非洲市場的投入，也正在威脅從非洲市場起家的國產手機廠商傳音。根據分析機構Canalys數據，2025年第1季，傳音以900萬部出貨量拿下非洲47%的市占率。小米排名第3，市占率13%，但年增率達32%，是前3名之中成長最快，Redmi 14C和A系列產品銷售十分強勁。

在此同時，由於正面臨業務增長放緩的挑戰，傳音目前正在加速多元化策略。知情人士此前曾透露，傳音控股已成立出行事業部，探索兩輪電動車等相關業務。