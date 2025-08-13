往返兩岸「海峽號」貨運復航 陸國台辦：恢復客運大陸不存在障礙

停航600多天的「海峽號」，於8月6日正式恢復貨運直航，大陸國台辦對此表示，兩岸間恢復正常海上客運航線在大陸方面不存在任何障礙。喊話「民進黨當局應充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求，儘快全面恢復兩岸海上客運直航。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日在例行記者會指，客貨兩用滾裝船「海峽號」自2011年11月首航以來，累計運送旅客近100萬人次、貨物3.8萬餘噸。「海峽號」重啟貨運直航，受到兩岸民眾的熱烈歡迎。

她指，由於民進黨當局阻撓限制，兩岸民眾期盼已久的兩岸海上客運直航迄未恢復。兩岸間恢復正常海上客運航線在大陸方面不存在任何障礙。「民進黨當局應充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求，儘快全面恢復兩岸海上客運直航。」

公開資料顯示，今年5月陸委會在提交給立法院的業務報告，也罕見提及「恢復海上客運直航」，就此陸委會發言人梁文傑當時解釋，此舉表示這是「陸委會正在考慮、考量的東西」，「如果完全不列就表示我們不想做，這是不對的」，但也強調，政府目前仍覺得海上客運的客源「需求性不大」。

此外，今年是福建沿海地區向金門供水工程正式通水7周年。朱鳳蓮說，福建沿海地區向金門供水工程於2018年8月5日正式通水，至今已供水7年。截至2025年8月4日，福建沿海地區累計向金門供水超過4,300萬噸，占金門自來水廠日常供水總量的81.9%，水質合格率100%。目前，福建沿海地區向金門日均供水量約2.1萬噸。

朱鳳蓮還表示，「當前，福建沿海地區與金門通電、通氣、通橋等前期技術準備也已基本完成，我們和金門鄉親一樣，熱切期盼願景早日變成現實。」

而就我政府繼要求公務人員不得申領大陸身分證後，陸委會日前表示，擬修正規定未來公務人員赴港澳應於行前通報所屬機關。對此朱鳳蓮回應，「民進黨當局出於謀獨本性，不斷操弄司法和行政手段製造『綠色恐怖』，阻撓港台、澳台交流交往，升高對立對抗，其卑劣伎倆註定失敗。」