快訊

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

往返兩岸「海峽號」貨運復航 陸國台辦：恢復客運大陸不存在障礙

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
對於海峽號貨運復航，大陸國台辦提出客運復航。圖為先前平潭澳前客運滾裝碼頭復航與台灣的貨運航線照片。（圖／取自福建海事微信公眾號）
對於海峽號貨運復航，大陸國台辦提出客運復航。圖為先前平潭澳前客運滾裝碼頭復航與台灣的貨運航線照片。（圖／取自福建海事微信公眾號）

停航600多天的「海峽號」，於8月6日正式恢復貨運直航，大陸國台辦對此表示，兩岸間恢復正常海上客運航線在大陸方面不存在任何障礙。喊話「民進黨當局應充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求，儘快全面恢復兩岸海上客運直航。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日在例行記者會指，客貨兩用滾裝船「海峽號」自2011年11月首航以來，累計運送旅客近100萬人次、貨物3.8萬餘噸。「海峽號」重啟貨運直航，受到兩岸民眾的熱烈歡迎。

她指，由於民進黨當局阻撓限制，兩岸民眾期盼已久的兩岸海上客運直航迄未恢復。兩岸間恢復正常海上客運航線在大陸方面不存在任何障礙。「民進黨當局應充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求，儘快全面恢復兩岸海上客運直航。」

公開資料顯示，今年5月陸委會在提交給立法院的業務報告，也罕見提及「恢復海上客運直航」，就此陸委會發言人梁文傑當時解釋，此舉表示這是「陸委會正在考慮、考量的東西」，「如果完全不列就表示我們不想做，這是不對的」，但也強調，政府目前仍覺得海上客運的客源「需求性不大」。

此外，今年是福建沿海地區向金門供水工程正式通水7周年。朱鳳蓮說，福建沿海地區向金門供水工程於2018年8月5日正式通水，至今已供水7年。截至2025年8月4日，福建沿海地區累計向金門供水超過4,300萬噸，占金門自來水廠日常供水總量的81.9%，水質合格率100%。目前，福建沿海地區向金門日均供水量約2.1萬噸。

朱鳳蓮還表示，「當前，福建沿海地區與金門通電、通氣、通橋等前期技術準備也已基本完成，我們和金門鄉親一樣，熱切期盼願景早日變成現實。」

而就我政府繼要求公務人員不得申領大陸身分證後，陸委會日前表示，擬修正規定未來公務人員赴港澳應於行前通報所屬機關。對此朱鳳蓮回應，「民進黨當局出於謀獨本性，不斷操弄司法和行政手段製造『綠色恐怖』，阻撓港台、澳台交流交往，升高對立對抗，其卑劣伎倆註定失敗。」

金門 海地 福建

延伸閱讀

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

大陸來台定居新規恐須「剪護照」？北京警告：故意損毀將依法究責

劉世芳稱「中華民國政府承認中華人民共和國」 陸國台辦回應了

最新風雨預測 新北、桃宜彰的濱海地區下午颱風假達標 金門今晚機會大

相關新聞

往返兩岸「海峽號」貨運復航 陸國台辦：恢復客運大陸不存在障礙

停航600多天的「海峽號」，於8月6日正式恢復貨運直航，大陸國台辦對此表示，兩岸間恢復正常海上客運航線在大陸方面不存在任...

大陸來台定居新規恐須「剪護照」？北京警告：故意損毀將依法究責

內政部日前預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，要求大陸人民申請在台定居時，應附「喪失大陸地...

中國恒大港交所下市在即 清算人：排除現階段整體重組可能

曾是大陸第一房企的中國恒大集團12日晚間公告，公司將在8月25日從港交所下市。彭博指出，香港法院委任的清算人表示，中國恒...

促消費政策有配套 陸金監總局：貸款經辦銀行 聚焦8類消費行業

為了刺激內需消費，大陸官方出大招，包含財政部、中國人民銀行（大陸央行）多部門聯合發布促消費方案，包括為服務業經營主體及個...

陸祭出補貼消費貸款利息 陸副財長：真金白銀助力居民更好消費

北京當局為刺激內需消費，12日，大陸財政部等多部門聯合發布促消費方案，內容包括為服務業經營者及個人消費提供貸款貼息。對此...

中印關係回溫？ 彭博：大陸、印度最快9月恢復直航

在美國總統川普對中印兩國祭出關稅大刀之際，大陸及印度正在重啟雙邊關係的回溫。彭博引述了解相關磋商的知情人士報導稱，印度和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。