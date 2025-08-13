促消費政策有配套 陸金監總局：貸款經辦銀行 聚焦8類消費行業

為了刺激內需消費，大陸官方出大招，包含財政部、中國人民銀行（大陸央行）多部門聯合發布促消費方案，包括為服務業經營主體及個人消費提供貸款貼息。大陸金融監管總局新聞發言人、政策研究司司長郭武平13日強調，貸款經辦銀行要聚焦餐飲、健康、養老等與民生密切相關的8大消費行業，精準投放信貸資金，助力小微企業融資，確保政策資金合規有效使用。

大陸國新辦13日就個人消費貸款貼息政策、服務業經營主體貸款貼息政策有關情況舉行記者會。郭武平在會上表示，就服務業經營主體的貸款貼息政策而言，經辦銀行首先要聚焦餐飲住宿、健康、養老、託育、家政、文化、娛樂、旅遊、體育等8類與人民群眾日常生活密切相關的消費行業，加大信貸投放力度。

郭武平接著指，特別是針對符合條件的小微企業，要發揮好支持小微企業融資協調工作機制作用，指導銀行精準對接，實現信貸資金直達基層、快速便捷、利率適宜。

此外，郭武平提到，大陸金融監管總局將引導貸款經辦銀行，嚴格按照行業管理部門審核結果申領貼息資金，並動態跟蹤貸款流向，加強資金用途管控，確保資金合規和有效使用。同時，將指導各金融監管總局加強日常持續監管，配合地方財政部門強化業務指導，督促經辦銀行加強貸款管理，防範貼息資金套取挪用風險。

郭武平還說，經辦機構須對貼息數據和相關材料的真實性、合規性、準確性負責，金融監管總局也會督促貸款經辦機構總部建立健全內部核查和處理機制，發現問題及時糾正，加強金融消費者權益保護；同時，指導各金融監管局將個人消費貸款貼息政策的執行情況納入日常持續監管，配合財政部門對貸款經辦機構貼息資金的申請、撥付、清算等情況開展核查。

大陸財政部、中國人民銀行（大陸央行）等9部門12日聯合印發「服務業經營主體貸款貼息政策實施方案」，大陸財政部將經銀行向服務業經營主體發放的貸款補貼利息，貼息期限不超過1年，年貼息比率為1個百分點，中央財政、省級財政分別承擔貼息資金的90%和10%，單戶享受貼息的貸款規模最高達人民幣100萬元。