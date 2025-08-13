陸祭出補貼消費貸款利息 陸副財長：真金白銀助力居民更好消費

北京當局為刺激內需消費，12日，大陸財政部等多部門聯合發布促消費方案，內容包括為服務業經營者及個人消費提供貸款貼息。對此，大陸財政部副部長廖岷13日表示，個人消費貸款財政貼息政策和服務業經營主體貸款貼息政策，分別從消費的需求端和供給端來發力，將財政金融政策的著力點更多轉向惠民生、促消費。

大陸國新辦13日就個人消費貸款貼息政策及服務業經營主體貸款貼息政策有關情況舉行記者會。廖岷表示，當前民眾的消費需求日益呈現出多層次、多樣化的特點，財政金融政策的著力點更多轉向惠民生、促消費。現在正值暑期，大家旅遊度假、休閒消暑、影視打卡、學習充電等消費需求旺盛。接下來還有中秋佳節、十一黃金周，都是傳統的消費旺季，希望這項政策能夠對人民群眾有所幫助。

廖岷指，財政部將會同相關部門，督促地方和貸款經辦機構認真做好組織實施，充分發揮政策的效能，以真金白銀來助力居民更好消費，助力經營主體提升消費的服務水平，實現供需兩端的良性循環。

廖岷強調，這2年當局不斷加大財政和金融的配合，以放大公共資金的乘數效應，擴大政策覆蓋面。這次規出的個人消費貸款貼息和服務業經營主體貸款貼息，就是具體的措施之一。目的是通過進一步降低居民和經營主體信貸成本，在保障和改善民生同時，提振消費、暢通經濟迴圈。

此前1日，大陸財政部、中國人民銀行（大陸央行）等9部門聯合發布促消費方案，包括「服務業經營主體貸款貼息政策實施方案」和「個人消費貸款財政貼息政策實施方案」。2項貸款貼息政策的年貼息比率均為1個百分點，中央財政、省級財政分別承擔貼息資金的90%、10%。單戶享受貼息的貸款規模最高可達100萬元（人民幣，單位下同，約新台幣417萬元），用以減輕服務業經營主體融資壓力、激發居民消費潛力。

廖岷對此表示，個人消費貸款貼息為中央首次對個人消費貸款進行貼息，對象為居民使用的實際消費貸款，包括5萬元以下日常消費，及5萬元及以上家用汽車、養老生育、教育培訓、文化旅遊、家居家裝、電子產品和健康醫療等重點消費領域，政策期限為1年。服務業貸款貼息聚焦餐飲住宿、健康、養老、托育、家政、文化娛樂、旅遊、體育等八大消費服務領域，單戶最高貼息金額1萬元，期限同為1年。