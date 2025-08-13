中國恒大港交所下市在即 清算人：排除現階段整體重組可能

曾是大陸第一房企的中國恒大集團12日晚間公告，公司將在8月25日從港交所下市。彭博指出，香港法院委任的清算人表示，中國恒大集團的債務負擔達到3,500億港元（約新台幣1.3兆元），遠高於此前估計，這家大陸房地產公司現階段難以實現整體重組。

報導稱，清算人在12日發布的進展報告中表示，清算人收到187份債權證明表，總金額遠超恒大2022年12月財報中披露的275億美元負債。不過，清算人警告，新的債務數字並非最終金額，因可能會有更多債權申索出現，所有申索都需經清算人正式判定。

自2024年1月安邁顧問董事總經理米德爾頓與黃詠詩，被香港法庭委任為恒大清算人以來，2人一直在翻查文件、揭開複雜的公司結構，協助債權人追回資金。清算人在清算進展報告指出，目前已掌控與恒大相關的100多家公司，包括持有恒大物業股權的CEG Holdings，這些公司的資產價值總額約為270億港元，「清盤人現時無法估計最終可從該等實體變現的金額。」

清算人還稱，恒大集團在多個司法管轄區擁有超過3,000個法律實體，在280多個城市擁有約1,300個開發中項目，清算程序十分耗時。中國恒大最早於2021年發生違約，引發大陸全國房地產市場的震盪，至今房市仍未能東山再起。

另，恒大物業集團公司也擁有3,000個項目。清算人稱，債權人特別關注這一部分資產的處理，因為它代表「重大的潛在價值來源」，清算人並已將該項資產的變現工作列為最高優先事項。清算人還稱，儘管沒有法律強制要求，但由於這起清算案引起廣泛關注，他們仍決定在近日發布進展報告。

清算人稱，迄今為止的變現金額有限，僅為2億5,500萬美元。其中約1億6,700萬美元已回籠至恒大，但由於存在複雜的所有權結構，持份者不應假設這筆資金都將歸恒大所有。

路透指，恒大的兩項最有價值資產是其在上市子公司：恒大物業與恒大新能源汽車中的股份，清算人正為此尋找買家。對於物業管理業務，清算人已聘請法律與財務顧問協助出售。

由於尚無可行且全面的重組方案，清算人表示將繼續專注於資產變現，以及調查破產原因與相關潛在索賠。同時，清算人已對普華永道（PwC）採取法律行動，指控其在為集團提供服務時存在「疏忽」與「失實陳述」。

澎湃新聞報導，中國恒大12日公告，將在25日從港交所下市。恒大公告顯示，該公司本月8日收到港交所信函，表示基於公司未能滿足港交所對其施加的復牌指引中的要求，且股份一直暫停買賣，並未於2025年7月28日前恢復買賣，港交所的上市委員會根據上市規則，已決定取消其上市地位。