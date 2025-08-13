中印關係回溫？ 彭博：大陸、印度最快9月恢復直航

在美國總統川普對中印兩國祭出關稅大刀之際，大陸及印度正在重啟雙邊關係的回溫。彭博引述了解相關磋商的知情人士報導稱，印度和大陸最早將於下個月（9月）恢復直航，因為這兩個全球人口最多的國傢正在尋求重置政治關係。

彭博稱，多名知情人士透露，印度政府已要求印度航空公司儘快準備飛往中國大陸的航班，官方公告最早可能會在8月底於大陸舉行的上海合作組織峰會期間發布相關消息。

自新冠疫情暴發後，印度和大陸之間的客運航班暫停，迫使雙方旅客不得不經由香港或新加坡等中轉地往返。如今重新推動恢復直航之際，正值印度、美國的關係面臨巨大壓力。此前，川普政府將印度商品的關稅提高1倍至50%，以懲罰印度購買俄羅斯石油。

本月稍早，印度航空11日宣布，由於「營運原因」，將於下個月暫停直飛美國華盛頓特區的航班。不過，該航空目前仍保留營運飛往紐約和舊金山的航班。

中印兩國的外交關係則是在2020年跌至低谷，當時邊境衝突導致20名印度武裝人員和不明數量的大陸士兵喪生。印度近期宣布，在多年來實施限制之後，允許大陸公民辦理旅遊簽證。印度總理莫迪將出席31日起在天津舉辦的上合組織峰會，屆時還可能會與大陸國家主席習近平會晤。

同時知情人士也提醒，印度和中國直航恢復的具體時間仍存在變數，談判仍可能再度受阻。

疫情之前中印每月有近500個航班，雙方直飛中斷前，印度航空和IndiGo（靛藍航空），以及中國國航、南航、東航等，均曾在兩國主要城市間營運航班。知情人士稱，恢復直航後，印度航空與IndiGo皆或重啟飛往大陸的航班。截至目前，印度航空與IndiGo都未相關消息作出回覆。

此前，印度和大陸曾於今年1月同意恢復直航，但由於印度與巴基斯坦爆發局部戰爭，兩國關係再次降溫。6月，兩國再次宣布恢復直航，但未見明顯進展。知情人士對此稱，直到過去2周，恢復直航的計畫才明顯開始加快，航空公司也收到通知。