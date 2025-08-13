美中關稅休兵再延90天 美財長：2至3個月內 再啟經貿談判

在中美雙方宣布關稅「休兵」寬限期再延90天後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國貿易談判團隊將在2至3個月內再次與中國代表會面，討論兩國未來經濟關係。

路透報導，貝森特於12日接受福斯商業頻道訪問時透露上述消息，不僅如此，他還表示大陸國家主席習近平邀請美國總統川普訪陸，貝森特表示，「還沒有日期，總統還沒有答應邀請。」

貝森特此番言論，是在中美宣布再次暫停向對方商品實施24%的關稅，為期90日之後，為雙方爭取更多時間解決經貿分歧，也為兩國領導人會面鋪路。

此前，川普近期曾對美國CNBC表示，美中已非常接近達成貿易協議，如果達成協議，他將在今年年底前與習近平會面。

貝森特也在福斯指出，美國需要看到未來幾個月、甚至數季，乃至1年內，中國打擊芬太尼走私活動的進展，才會考慮降低中國的關稅。

路透提到，芬太尼是美國民眾藥物過量致死的主因。美國政府指責北京當局未能遏制芬太尼前體化學品流入美國，北京則為其禁毒紀錄辯護，並指責華盛頓利用芬太尼問題「勒索」中國。

今年稍早，川普2月就芬太尼問題，對中國進口商品徵收20%的關稅，儘管雙方5月在瑞士日內瓦達成貿易休戰協議，但關稅仍然有效。此外，美國還對中國進口商品加徵10%的基礎關稅。

此外，港媒《信報》指，川普政府最近解除對輝達（Nvidia）H20晶片對陸銷售限制，美國白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，解除晶片銷售限制的許可或許可以擴展至其它公司。超微（AMD）的MI308晶片亦已獲華府解除限制。