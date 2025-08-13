路透：北京當局約談騰訊、字節跳動等陸企 警告慎購輝達H20晶片

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
多家主要財經媒體近日陸續報導，中國大陸官方要求本國科技公司謹慎採購或避免採購輝達H20晶片。 路透
多家主要財經媒體近日陸續報導，中國大陸官方要求本國科技公司謹慎採購或避免採購輝達H20晶片。 路透

路透引述三位知情人士報導，北京當局已召來騰訊、字節跳動等中國大陸本國科技公司，詢問他們購買輝達（Nvidia）H20晶片的情況，並表達了對資訊安全風險的關切。

其中一位消息人士及另一個消息來源也提到，中國網信辦與其他監管機構近期也與百度及多家較小的本國科技企業舉行會議討論H20晶片採購。

不過消息人士說，雖然會議中官方表達了關切，但未下令企業停止購買H20晶片。

百度、字節跳動、騰訊與中國網信辦都沒有回應路透的置評請求。

彭博新聞稍早也報導，北京當局已敦促國內公司避免使用輝達的H20晶片，尤其是在政府相關用途上。據了解，中國官方最新的避免使用指引也影響到超微（AMD）的AI加速器產品。但目前尚不清楚政府的通知是否特別提及 AMD的MI308 晶片。

科技新聞網站The Information則是說，字節跳動、阿里巴巴與騰訊在過去兩周已接獲網信辦的命令，全面暫停採購輝達晶片，理由同樣是基於資料安全的考量。The Information的相關報導指出，網信辦的指示，是在美國川普政府取消對H20晶片出口限制後不久，在一次與十多家中國科技公司的會議中傳達的。

路透指出，中國大陸最大晶片廠中芯國際周二股價大漲5%，顯示市場預期中國本地晶片需求將上升。因為即使北京當局未發布全面禁令，但表達擔憂就可能動搖輝達才剛恢復的中國市場准入；中國本國企業的採購勢必會更謹慎，以確保與監管機關的步調一致。

網信辦上個月已召見輝達代表，要求輝達解釋H20晶片是否有後門安全風險，影響到中國用戶的資料與隱私。同時，中國官媒也增加對輝達的批評。

這些審查威脅到輝達的重要營收來源，輝達上一個會計年度來自中國市場的營收高達170億美元，占總營收13%。

中國大陸正加快發展國產AI晶片，例如華為，就全力在開發可與H20媲美的處理器，北京當局也持續鼓勵科技行業實現自給自足。只是美國限制中國大陸晶片製造商取得製造高階晶片所需的先進微影設備，限制了他們的擴產能力。

輝達2023年底因應美國對先進AI晶片的出口限制，專門為中國市場設計了H20晶片。H20成為輝達獲准銷售給中國銷售的最先進AI晶片。不過美國今年初緊縮出口限制，禁止H20銷往中國，直到7月在輝達與川普政府達成協議後，才又解禁。

