全球人形機器人 明年將大量交貨

2025世界機器人大會近日於北京召開，多位業界人士表示，受技術進步、政策驅動、資本熱潮等多重因素影響，具身智能商業化步伐顯著加快，並有預計2025年全球人形機器人出貨量會在一萬台以上，2026年人形機器人將會是大量交付的關鍵年。

上海證券報報導，多家企業在世界機器人大會期間透露量產交付進展。優必選科技今年計劃交付500台工業人形機器人投入到智能製造產業；面向科研教育的天工行者預計今年將交付超過300台；星動紀元的星動Q5機器人預計今年會交付100台。

據中國財富網，首程資本管理合夥人朱方文認為，公司從去年主要布局機器人本體以及具身智能領域的鏈主企業，今年主要會往上游看關鍵零部件，往下游看場景應用。他判斷2025年全球人形機器人出貨量會在一萬台以上，超過千台的企業估計會有五到六家。

一名投資人士表示，業內預計2026年將成為人形機器人量產元年，未來將重點關注頭部企業在量產落地方面的實際進展和產業鏈上游零組件及下游應用方面的投資機會。

首程控股董事會辦公室總經理康雨強調，越來越多企業不再展示「炫技」的性能，而是主動構建仿真的工業、接待、醫療等場景，這反映出市場對具身智能的期望已不局限於技術，而是聚焦應用效率與替代價值。

但也有業內人士指出，目前，具身智能硬體的成熟速度快於模型的成熟速度，硬體需要等算法成熟，才能真正實現商業化落地。有觀點認為，目前機器人產品存在同質化現象，應用場景相對有限。