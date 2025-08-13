陸救內需 補貼消費貸款利息 可望帶動經濟增長

大陸為刺激內需消費祭出大招，由財政部等多部門聯合發布促消費方案，包括為服務業經營主體及個人消費提供貸款貼息。分析指出，面對美國的高關稅及北京當局與各國貿易關係日趨緊張，內需消費對維持大陸經濟增長更形重要。

大陸財政部、人民銀行等九部門昨（12）日印發「服務業經營主體貸款貼息政策實施方案」，對於經辦銀行向服務業經營主體發放的貸款，財政部門按照貸款本金對經營主體進行貼息，貼息期限不超過一年，年貼息比例為一個百分點，中央財政、省級財政分別承擔貼息資金的90%、10%。單戶享受貼息的貸款規模最高可達人民幣100萬元（約新台幣417萬元）。

上述方案涵蓋餐飲住宿、健康、養老、托育、家政、文化娛樂、旅遊、體育八類消費領域服務業經營主體，只要符合相關條件的貸款都可享受貼息政策。適用於自公開發布之日（今年3月16日）至今年12月31日期間簽訂貸款合約且相關貸款資金發放至經營主體者。政策到期後，可視實施效果研究延長政策期限、擴大支持範圍。

與此同時，多部門還聯合發布「個人消費貸款財政貼息政策實施方案」，提供個人消費一個百分點的利息補貼。每名借款人在一家貸款經辦機構可享受的全部個人消費貸款累計貼息上限為人民幣3,000元（約合新台幣12,600元），這項財政補貼消費貸款的政策將於2025年9月1日至2026年8月31日期間實施。

根據方案，貼息範圍包括單筆人民幣五萬元以下的一般消費，以及單筆五萬元以上的家用汽車、養老生育、教育培訓、文化旅遊、家居家裝、電子產品和健康醫療等重點領域消費。對於單筆五萬元以上的消費，以五萬元消費額度為上限貼息。

根據大陸國家統計局公布數據，今年上半年，大陸社會消費品零售總額較去年同期增長5%。疫情前的2017年至2019年，大陸社會消費品零售總額年增率分別為10.2%、9%和8%。大陸財政部指出，提出上述方案是為貫徹落實中共中央和國務院關於大力提振消費、全方位擴大國內需求的決策部署。