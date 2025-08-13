受惠DeepSeek-R2將發表 陸AI晶片第一股 寒武紀飆漲

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸「國產AI晶片第一股」、被視為替代輝達晶片之一的寒武紀直升20%漲停，站穩人民幣800元大關，股價創歷史新高。（新華社）
在傳出大陸官方敦促國內企業避免使用輝達H20晶片後，加上市場傳聞DeepSeek-R2發布時間將屆，滬深半導體晶片股昨（12）日走強，其中大陸「國產AI晶片第一股」、被視為替代輝達晶片之一的寒武紀直升20%漲停，站穩人民幣800元大關，股價創歷史新高。

寒武紀是大陸主要的AI晶片公司之一，目前寒武紀廣泛服務於大模型算法公司、服務器廠商、人工智能應用公司，輻射互聯網、雲計算、能源、教育、金融、醫療等行業的智能化升級等。

該公司上次股價觸及每股人民幣800元為2月27日。對於昨日股價大漲，市場眾說紛紜，有傳聞寒武紀增加載板、晶圓採購量、下半年業績將超預期的市場傳聞，但該公司回應勿信外部傳聞，以公司披露為主。

此外，有消息稱中芯國際向寒武紀分出2,000片的月產能，但科創板日報引述資深人士觀察稱該訊息可能不現實；也有消息稱，DeepSeek-R2的預計發布時間為2025年8月15日至8月30日，但具體日期尚未官宣，帶動寒武紀等半導體晶片股的漲勢。

長期以來，市場將DeepSeek的發展與寒武紀進行高度連接，堪稱DeepSeek概念股。寒武紀先後研發了一系列優秀的智慧處理器和智能晶片產品，研發的產品是通用型智慧晶片，可支持目前市場主流開源大模型的訓練和推理任務，包括 DeepSeek系列、LLaMA系列、GPT系列、BLOOM系列、 GLM系列及多模態 （Stable Diffusion） 等。在大陸發展國產算力上扮演重要角色。

證券時報引述券商分析，寒武紀新一代產品提升方向初現，競爭力提升值得期待，庫存去化進度顯示經營態勢向好。此外，先前海外晶片恢復供應的行業壓制預期逐漸消化，行業需求旺盛，寒武紀在國產AI晶片競爭力突出，出貨量和市占率的雙升邏輯不改。

寒武紀今年第1季營收達人民幣11.11億元，年增超40倍；歸屬於上市公司股東的淨利人民幣3.55億元，相比上年同期虧損人民幣2.27億元，成功轉虧為盈。

DeepSeek 人民幣 半導體

