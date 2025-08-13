美光陸廠驚傳裁員 全球戰略調整 陸市場業務亮出收縮信號

大陸科技媒體芯智訊、界面新聞等報導，半導體業界最新爆料稱，美國記憶體大廠美光近日開始在中國大陸進行裁員。外界解讀，此次人事調整，被視為美光在全球戰略調整的一部分，亦是美光持續收縮中國市場業務的明顯信號之一。

目前尚不清楚此次裁員規模，主要涉及嵌入式團隊的研發、測試以及FAE／AE等支持部門，影響上海、深圳等多個城市的員工。

美光中國區啟動裁員概況

對此消息，美光官方回應稱，此舉是由於移動NAND產品在市場持續疲軟，財務表現不佳，且增長潛力低於其他NAND機會，因此決定全球範圍內停止未來移動NAND產品的開發，包括終止UFS5專案。

不過，美光強調這僅限於移動NAND產品線，公司將專注於資料中心、AI基礎設施的高頻寬記憶體（HBM）晶片及面向汽車、工業等領域的NAND解決方案。

實際上，在近年美中科技戰背景下，2023年5月21日，大陸網路安全審查辦公室對於美光產品做出「不予通過網路安全審查的結論」，並要求關鍵資訊基礎設施的運營商停止採購之後，對於美光在陸業務帶來負面影響。

根據美光的財報顯示，近年來其來自中國大陸的銷售額占比已經從2023財年的14.03%，降至了2024財年的12.1%，遠遠落後於美國的52.4%和台灣的18.7%。

在最新的2025財年第三財季的財報當中，美光指出，在2023年5月北京當局決定中國的關鍵資訊基礎設施運營商不得購買美光產品之後，這對於美光中國區的負面影響依舊存在，使得這部分客戶的需求轉向了其他競爭對手。同時，政府支持的一些本土競爭對手也對其在中國市場的業務帶來了競爭加劇和供應過剩的威脅。

實際上，美光近日才上調其對於2025會計年度第4季（截至2025年8月28日）的財測目標，營收預計可達111至113億美元，高於原先預期的104至110億美元。調整後每股純益介於2.78至2.92美元，高於原先預期的2.35至2.65美元；調整後的單季毛利率預計在44%至45%。