中汽協：7月新能源汽車延續增長

中國汽車工業協會（簡稱「中汽協」）11日舉行月度信息發布會。會上公布，7月，中國新能源汽車產銷量同比分別增長26.3%和27.4%，延續快速增長態勢。

中新社報導，中汽協相關負責人分析指出，7月，中國車市進入傳統淡季，產銷節奏有所放緩，環比呈現季節性回落。從行業市場環境看，「以舊換新」政策效果繼續顯現，行業綜合整治內卷工作取得積極進展，企業新車型持續投放，助力車市平穩運行。其中，新能源汽車延續快速增長態勢，汽車出口保持平穩。

當天公布的數據顯示，7月，中國汽車產銷分別完成259.1萬輛和259.3萬輛，環比分別下降7.3%和10.7%，同比分別增長13.3%和14.7%。1至7月中國汽車產銷分別完成1823.5萬輛和1826.9萬輛，同比增長12.7%和12%，產銷增速較1至6月分別擴大0.2個和0.6個百分點。

新能源汽車方面，7月，中國新能源汽車產銷分別完成124.3萬輛和126.2萬輛，同比分別增長26.3%和27.4%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的48.7%。1至7月，中國新能源汽車產銷分別完成823.2萬輛和822萬輛，同比分別增長39.2%和38.5%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的45%。

出口方面，7月，中國汽車出口57.5萬輛，環比下降2.8%，同比增長22.6%，其中，新能源汽車出口22.5萬輛，環比增長10%，同比增長1.2倍。1至7月，汽車出口368萬輛，同比增長12.8%，其中，新能源汽車出口130.8萬輛，同比增長84.6%，新能源汽車成為拉動汽車出口增長的主要動力。