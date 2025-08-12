快訊

掀起大陸房市危機風暴的中國恒大 終於將在本月25日從港交所下市

聯合報／ 記者葉文義/即時報導
中國內地房市仍低迷，中國恒大集團28日公布，未能清償到期債務近人民幣2900億元，其股票繼續暫停交易，下個月將被踢出港交所。(路透)

掀起大陸房市危機風暴的中國恒大集團，因未能重組債務並被迫清算，隨著18個月的停牌期限已屆，本月25日將被踢出香港交易所。

中國恒大公告稱，該公司將在8月25日從港交所下市。澎湃新聞報導，恒大公告顯示，該公司本月8日收到港交所發出的信函，表示基於公司未能滿足港交所對其施加的復牌指引中的任何要求，且股份一直暫停買賣並未於2025年7月28日之前恢復買賣，港交所的上市委員會根據上市規則已決定取消其上市地位。

中國恒大股票上市的最後一天為2025年8月22日，並將於 2025年8月25日上午9時起取消上市地位。

中國恒大稱，該公司無意就上市委員會作出取消上市地位的決定申請覆核。

對於清算進展情況，在中國恒大取消上市地位前，清算人擬向該公司的持有者提供一份報告，概述公司在2024年1月29日至2025年7月31日期間的清算進度。

恒大集團1996年由許家印創立，並於2009年在香港上市，自2024年1月29日起停牌。該公司未能為230億美元的離岸債務提供可行的重整計畫，因此香港高等法院下達清算令而停牌。由於該公司在停牌後的18個月內未能滿足香港交易所的復牌規定，該公司似乎將從香港交易所摘牌。恒大集團市值曾一度高達港幣4,000億元，但在股票交易暫停時縮水至港幣22億元。

恒大退市，將為其他大陸開發商帶來陰影，這些開發商正努力透過獲得債權人支持重整債務來維持營運，避免陷入清算訴訟。

陸刺激消費放大招！財政補貼個人消費貸款利息1個百分點

中國大陸為刺激內需消費祭出大招，大陸財政部、中國人民銀行、金融監理總局12日聯袂發布《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》...

半導體界爆料稱美光在大陸裁員 持續收縮市場業務明顯信號？

大陸科技媒體芯智訊報導，半導體業界最新爆料稱，美國記憶體大廠美光近日開始在中國大陸區進行裁員。外界解讀，此次人事調整，應...

陸社保強制繳納新規將上路 環球影城、麥當勞招退休人員頻上熱搜

大陸社保強制繳納政策9月1日將生效，任何規避繳納社保的用工協議或承諾都將被認定無效，引發各界對大陸為數眾多的餐飲、商舖等...

陸商務部：14日起對加拿大油菜籽開徵75.8%反傾銷稅

大陸商務部12日在宣布對加拿大豌豆澱粉發起反傾銷立案調查後，再發出公告指，對原產於加拿大的進口油菜籽作出反傾銷調查初步裁...

陸商務部：對加拿大豌豆澱粉發起反傾銷立案調查

大陸商務部12日下午宣布，決定自2025年8月12日起對原產於加拿大的進口豌豆澱粉進行反傾銷立案調查。此調查確定的傾銷調...

