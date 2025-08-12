掀起大陸房市危機風暴的中國恒大 終於將在本月25日從港交所下市

掀起大陸房市危機風暴的中國恒大集團，因未能重組債務並被迫清算，隨著18個月的停牌期限已屆，本月25日將被踢出香港交易所。

中國恒大公告稱，該公司將在8月25日從港交所下市。澎湃新聞報導，恒大公告顯示，該公司本月8日收到港交所發出的信函，表示基於公司未能滿足港交所對其施加的復牌指引中的任何要求，且股份一直暫停買賣並未於2025年7月28日之前恢復買賣，港交所的上市委員會根據上市規則已決定取消其上市地位。

中國恒大股票上市的最後一天為2025年8月22日，並將於 2025年8月25日上午9時起取消上市地位。

中國恒大稱，該公司無意就上市委員會作出取消上市地位的決定申請覆核。

對於清算進展情況，在中國恒大取消上市地位前，清算人擬向該公司的持有者提供一份報告，概述公司在2024年1月29日至2025年7月31日期間的清算進度。

恒大集團1996年由許家印創立，並於2009年在香港上市，自2024年1月29日起停牌。該公司未能為230億美元的離岸債務提供可行的重整計畫，因此香港高等法院下達清算令而停牌。由於該公司在停牌後的18個月內未能滿足香港交易所的復牌規定，該公司似乎將從香港交易所摘牌。恒大集團市值曾一度高達港幣4,000億元，但在股票交易暫停時縮水至港幣22億元。

恒大退市，將為其他大陸開發商帶來陰影，這些開發商正努力透過獲得債權人支持重整債務來維持營運，避免陷入清算訴訟。