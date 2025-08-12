快訊

陸社保強制繳納新規將上路 環球影城、麥當勞招退休人員頻上熱搜

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸社保強制繳納政策9月1日將生效，在此同時，近段時間，大陸一些企業招募退休人員的消息頻出，包括北京環球影城與麥當勞「招募退休人員」等話題皆在微博登上熱搜榜，引發關注。圖／取自藍鯨財經
大陸社保強制繳納政策9月1日將生效，在此同時，近段時間，大陸一些企業招募退休人員的消息頻出，包括北京環球影城與麥當勞「招募退休人員」等話題皆在微博登上熱搜榜，引發關注。圖／取自藍鯨財經

大陸社保強制繳納政策9月1日將生效，任何規避繳納社保的用工協議或承諾都將被認定無效，引發各界對大陸為數眾多的餐飲、商舖等小微企業造成衝擊的擔憂。在此同時，近段時間，大陸一些企業招募退休人員的消息頻出，包括北京環球影城麥當勞「招募退休人員」等話題皆在微博登上熱搜榜，引發關注。

界面新聞報導，8月12日在中國老年人才網搜索時發現，北京環球影城發布的零售服務人員招聘信息，招聘方為重慶怡卓人力資源管理有限公司。具體招聘崗位職責為，主要負責零售店內相關服務工作，包括但不限於負責根據環球標準為顧客做商品的介紹，銷售，負責做好貨品銷售記錄、盤點、帳目核對、維持店裡的運作（包括開店、閉店、清潔等）等。

值得注意的是，招聘條件特別標出需要為正式退休人員（已取得退休證），國中以上學歷，職位工作班次會頻繁變換，包括但不限於各種時段、周末和公共假日（含春節）。每班次4至8小時，薪資待遇為每小時人民幣30元（下同），有零售服務經驗者優先考慮，能夠接受長時間站立工作。

另，第一財經指，有麥當勞門市也發出「退休員工招募中」宣傳語的圖片，任職要求為每周可上班至少3天、提前退休及達到退休年齡（女50周歲、男60周歲），享有大陸國家法定假日三倍工資、周六免費餐飲及員工打折福利、享受保險。

麥當勞對此表示，「麥當勞中國嚴格依照法律規定及政府指導執行用工政策，為全職員工依法繳納社保。同時我們採用靈活多元的用工方式，退休返聘人員等勞務關係員工也是其中一部分，我們為其提供符合法規政策的報酬，並提供商業保險等。」

隨著我國人口老齡化程度的加深，退休人員再就業市場逐漸活躍。早在2022年，招聘平台前程無憂發布的《2022老齡群體退休再就業調研報告》就顯示，68%的中國退休人員有強烈的就業意願。

有專家分析，企業根據自身經營需求靈活調整用工策略，是市場行為的一種體現。而退休人員再就業，尤其是在服務行業，其工作經驗和穩定性也具有一定優勢。

大陸最高法院8月1日發佈關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋，自9月起，無論是用人單位與勞動者協商約定，還是勞動者單方面向用人單位承諾，任何不繳社保的約定均為無效。用人單位不為員工繳納社保，過往在大陸也被認定違法，但對於一些利潤微博的小型餐飲店、商販等，社保繳納的執行不太嚴格。最高法的解釋代表未來用人單位不為員工繳交社保，將得補繳甚至賠償。

