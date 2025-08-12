半導體界爆料稱美光在大陸裁員 持續收縮市場業務明顯信號？

大陸科技媒體芯智訊報導，半導體業界最新爆料稱，美國記憶體大廠美光近日開始在中國大陸區進行裁員。外界解讀，此次人事調整，應是美光持續收縮中國市場業務的明顯信號。

目前尚不清楚此次裁員規模，但主要將影響其中國區嵌入式團隊，涉及研發、測試以及FAE和AE等支持單位，影響範圍主要涵蓋上海、深圳等主要城市的員工

對此消息，美光公司回應稱，由於移動NAND產品的財務表現持續疲軟，並且與其他NAND機會相比增長較慢，因此將停止未來移動NAND產品的全球開發，包括終止UFS 5的開發。

在2023年5月21日，中國網路安全審查辦公室對於美光產品做出「不予通過網路安全審查的結論」，並要求關鍵資訊基礎設施的運營商停止採購之後，對於美光在陸業務帶來負面影響。

根據美光的財報顯示，近年來其來自中國大陸的銷售額占比已經從2023財年的14.03%，降至了2024財年的12.1%，遠遠落後於美國的52.4%和台灣的18.7%。

在最新的2025財年第三財季的財報當中，美光指出，在2023年5月北京當局決定中國的關鍵資訊基礎設施運營商不得購買美光產品之後，這對於美光中國區的負面影響依舊存在，使得這部分客戶的需求轉向了其他競爭對手。同時，政府支持的一些本土競爭對手也對其在中國市場的業務帶來了競爭加劇和供應過剩的威脅。