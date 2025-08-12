陸刺激消費放大招！財政補貼個人消費貸款利息1個百分點

中國大陸為刺激內需消費祭出大招，大陸財政部、中國人民銀行、金融監理總局12日聯袂發布《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》，宣布將以中央和地方財政補貼方式，提供個人消費1個百分點的利息補貼。每名借款人在一家貸款經辦機構可享受的全部個人消費貸款累計貼息上限為人民幣3,000元（約合新台幣1萬2,600元）。

據大陸財政部網站消息，提出這項《方案》是為貫徹落實中共中央和國務院關於大力提振消費、全方位擴大國內需求的決策部署，根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《提振消費專項行動方案》關於2025年對符合條件的個人消費貸款給予財政貼息的要求，更好發揮財政資金對提振居民消費的支持引導作用，降低居民消費信貸成本，助力居民消費潛力，促進經濟加快向好發展，制定本實施方案。

《方案》指出，這項財政補貼消費貸款的政策將於2025年9月1日至2026年8月31日期間實施，涵蓋居民通過指定金融機構獲得的個人消費貸款（不含信用卡業務），且貸款經辦機構可透過貸款發放帳戶等識別借款人相關消費交易資訊的部分，可依規定享有貼息政策。

根據這項《方案》，貼息範圍包括單筆人民幣5萬元以下的一般消費，以及單筆5萬元以上的家用汽車、養老生育、教育培訓、文化旅遊、家居家裝、電子產品和健康醫療等重點領域消費。對於單筆5萬元以上的消費，以5萬元消費額度為上限進行貼息。年貼息比例為1個百分點（按符合條的實際用於消費的個人消費貸款本金計算），但不超過貸款利率的50%。中央財政和省級財政分別承擔90%和10%的貼息資金。

每名借款人在一家貸款經辦機構可享受的全部個人消費貸款累計貼息上限為人民幣3,000元（對應符合條件的累計消費金額30萬元），其中在一家貸款經辦機構可享受單筆人民幣5萬元以下的個人消費貸款累計貼息上限為1,000元（對應符合條件的累計消費金額10萬元）。

根據大陸國家統計局公布的數據，今年上半年，中國大陸社會消費品零售總額較去年同期增長5.0%。疫情前的2017年至2019年，大陸社會消費品零售總額年增率分別為10.2%、9.0%和8.0%。面對美國的高關稅及中國與各國貿易關係日趨緊張，內需消費對維持中國經濟增長更形重要。