陸商務部：對加拿大豌豆澱粉發起反傾銷立案調查

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸商務部12日下午宣布，決定自2025年8月12日起對原產於加拿大的進口豌豆澱粉進行反傾銷立案調查。（美聯社）
大陸商務部12日下午宣布，決定自2025年8月12日起對原產於加拿大的進口豌豆澱粉進行反傾銷立案調查。（美聯社）

大陸商務部12日下午宣布，決定自2025年8月12日起對原產於加拿大的進口豌豆澱粉進行反傾銷立案調查。此調查確定的傾銷調查期間為2024年1月1日至2024年12月31日，產業損害調查期間為2021年1月1日至2024年12月31日。

據央視新聞報導，大陸商務部12日發布公告指，於2025年6月26日收到煙台雙塔食品股份有限公司、煙台東方蛋白科技有限公司、九江天泰食品有限公司、山東健源生物工程股份有限公司、煙台鼎豐生物科技有限公司、優承生物科技（煙台）有限公司（以下稱申請人）代表大陸豌豆澱粉產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於加拿大的進口豌豆澱粉進行反傾銷調查。

公告提到，大陸商務部依據《中華人民共和國反傾銷條例》有關規定，對申請人的資格、申請調查產品的有關情況、中國同類產品的相關情況、申請調查產品對國內產業的影響、申請調查國家的有關情況等進行了審查。

公告指，根據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人豌豆澱粉的合計產量符合《中華人民共和國反傾銷條例》關於申請人資格的規定。同時，申請書中包含了《中華人民共和國反傾銷條例》第十四條、第十五條規定的反傾銷調查立案所要求的內容及有關證據。

公告表示，根據上述審查結果，依據《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條的規定，商務部決定自2025年8月12日起對原產於加拿大的進口豌豆澱粉進行反傾銷立案調查。

根據公告，此次調查的傾銷調查期為2024年1月1日至2024年12月31日，產業損害調查期則涵蓋2021年1月1日至2024年12月31日。調查將在2026年8月12日前結束，特殊情況下可延長最多六個月。

大陸商務部同時要求，與案件相關的利害關係方需在公告發布後20天內進行登記，並提交包括基本身分信息、出口或進口涉案產品的數量與金額、同類產品的生產與銷售數據以及與其他相關方的關聯情況等資料。所有文件需通過「貿易救濟調查信息化平台」提交電子版本，並按要求同步提交內容一致的書面版本。

隨後，大陸商務部發言人發出「答記者問」指出，本次反傾銷調查是應大陸內產業申請發起的，被調查產品為豌豆澱粉。申請人提交的初步證據顯示，近年來，自加拿大傾銷進口豌豆澱粉的數量顯著增長，進口價格持續低於國內產品銷售價格，造成國內產業經營困難，處於虧損狀態。

發言人續指，調查機關收到大陸內產業申請後，根據中國有關法律法規並遵循世貿組織規則對申請書進行審查，認為申請符合反傾銷調查立案條件，決定發起調查。調查機關將依法進行調查，根據調查結果客觀公正作出裁決。

發言人最後強調，反傾銷調查是符合世貿組織規則，保護大陸國內產業的正當貿易措施，中方對自加拿大進口豌豆澱粉發起反傾銷調查與加方近期對中方採取的違反世貿組織規則的歧視性措施有本質區別。

反傾銷 加拿大 大陸商務部

