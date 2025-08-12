銷陸前景坎坷 彭博：北京勸阻企業採用輝達H20晶片

美國商務部近期已開始發放許可，准許輝達（Nvidia）恢復對大陸出口該款晶片。然而，該晶片的安全性近期持續受到大陸方面的質疑。彭博引述知情人士表示，大陸官方建議國內企業避免使用輝達的H20晶片，尤其是服務政府部門的應用場景。

彭博12日報導，知情人士稱，北京當局部門近幾周陸續向一些公司發函，督促避免使用性能並不領先的H20晶片。在表述中，相關部門對在政府或國家安全相關領域使用H20晶片尤其反對，不論涉及的企業是國資還是民企背景；對於H20用於一般商業業務，相關部門也不鼓勵，但措詞相對溫和。

其中一名知情人士說，除了輝達之外，北京的整體措施還影響到超微（AMD）的人工智慧（AI）加速器，不過目前尚不清楚是否有任何信件具體提到超微的MI308晶片。

據悉，輝達和AMD最近都獲華府批准重新對大陸出口性能略遜的AI晶片，但有一頗具爭議、合法性存疑的前提條件，即兩家公司需將相關收入的15%上交給美國政府。如今輝達和AMD面臨的挑戰是，它們的大陸客戶受到北京方面施壓，要求他們停止購買這些晶片。

另，知情人士還透露，在與企業的溝通中，北京當局還提出一系列問題，包括：詢問企業為何選擇購買H20晶片而非大陸國產替代品、優先採用H20晶片是否必要，以及是否發現過H20晶片存在安全問題。

目前，大陸最嚴格的晶片指導方針僅適用於敏感用途。這種情況，與北京早前出於安全考慮限制特斯拉汽車和蘋果手機iPhone在某些機構和場所使用的做法頗為相似。大陸政府也一度禁止在關鍵基礎設施中使用美國半導體巨頭美光科技公司的晶片。

值得注意的是，大陸官媒近日對H20處理器的安全性和可靠性提出質疑，並稱H20晶片不先進、不環保，消費者可以選擇「不買」。大陸監管部門還為此約談輝達，要求其就對華銷售的H20算力晶片漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明材料。輝達則一再否認其晶片存在任何「後門」。

另有知情人士稱，大陸政府針對輝達和AMD的嚴格指導有可能延伸至更多領域，目前相關討論仍處於初步階段。

此外，彭博引述輝達在一則聲明中表示，H20並非軍用產品，也不是政府基礎設施用品。輝達又稱，大陸國產晶片供應充足，政府部門運轉不會也從未依賴美國的晶片。

彭博認為，大陸此舉可能進一步增加輝達與AMD在大陸銷售的難度，並使「晶片稅」模式在大陸市場更難推行。