陸公布農產品進口關稅配額再分配：未用完須9月交還

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
北京當局12日發布2025年農產品進口關稅配額再分配公告，要求持有2025年小麥、玉米等進口關稅配額的最終用戶，將持有的關稅配額量中未完成或不能完成的部分於9月15日前交還所在地相關部門。（新華社）

北京當局12日發布2025年農產品進口關稅配額再分配公告，要求持有2025年小麥、玉米等進口關稅配額的最終用戶，將持有的關稅配額量中未完成或不能完成的部分於9月15日前交還所在地相關部門。而未交還且未充分使用配額的用戶，下一年配額將按比例扣減。已全部使用完畢的最終用戶和符合條件的新用戶可提出再分配申請。

據大陸國家發展改革委官網消息，發改委與商務部12日發布「2025年農產品進口關稅配額再分配公告 2025年第2號」稱，持有2025年小麥、玉米、大米、棉花、食糖進口關稅配額的最終用戶，當年未就全部配額數量簽訂進口合同，或已簽訂進口合同但預計年底前無法從始發港出運的，均應將其持有的關稅配額量中未完成或不能完成的部分於9月15日前交還所在地發展改革委、商務主管部門。

小麥、玉米、大米通過國際貿易「單一窗口」糧食進口關稅配額管理系統交還，棉花透過國際貿易「單一窗口」棉花進口配額管理系統交還，食糖通過農產品進口關稅配額管理系統交還。

公告並指，大陸國家發改委、商務部將按先來先得的方式分配交還的配額，並在9月30日前將配額下達至最終用戶。再分配配額的有效期及其他事項依據《農產品進口關稅配額管理暫行辦法》及相關細則執行。

另，對9月15日前沒有交還且年底前未充分使用配額的最終用戶，大陸國家發展改革委、商務部在分配下一年農產品進口關稅配額時對相應品種按比例扣減。

獲得公告所列商品2025年進口關稅配額並在8月底前已全部使用完畢的最終用戶，以及符合相關分配細則所列申請條件但在年初分配時未獲得2025年進口關稅配額的新用戶，可以提出農產品進口關稅配額再分配申請。

