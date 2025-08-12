陸有色金屬工業協會鋰業分會：抵制內捲 共建公平市場

中國有色金屬工業協會鋰業分會12日呼籲鋰產業鏈企業加強協同，抵制惡性競爭，保障供應鏈安全，推動行業健康發展。此舉正值大陸鋰礦產能調整及大陸電池製造商寧德時代江西宜春鋰礦停產，引發市場對鋰價走勢與行業格局變化的關注。

中國有色金屬工業協會鋰業分會12日在微信公眾號發出「關於鋰行業健康發展的倡議書」表示，為強化行業自律，防止「內捲式」惡性競爭，保障產業鏈供應鏈安全，促進鋰行業健康有序發展，該會向鋰產業鏈相關企業發出倡議。

分會指出，要加強上下游協同，維護產業安全。秉持產業命運共同體發展理念，堅持市場公平競爭原則，堅決抵制無序競爭、壟斷市場、虛假宣傳等行為。

分會提出，積極研判市場發展趨勢，合理布局新建產能。提升產業鏈上下游戰略合作層次與協同發展水準，增強訊息透明度，減少溝通壁壘。透過簽訂長期合作協議等方式穩定市場供應，推動布局優化與產業鏈協同，保障產業鏈供應鏈循環暢通，維護行業良性發展環境。

分會稱，讓行業攜手共進，積極踐行上述倡議，以實際行動抵制「內捲式」惡性競爭，共同營造公平公正、平穩有序的市場環境，推動大陸鋰產業邁向高端化、智能化、可持續的高質量發展新階段。

港媒《信報》提到，寧德時代11日證實位於江西宜春的碳酸鋰礦於9日起停產。投行普遍認為，這次停產是大陸中央近期連串「反內捲」整治一部分，市場憧憬作為碳酸鋰電池原材料的碳酸鋰在內地供過於求情況有所緩解。

香港網路媒體《香港01》則指，摩根士丹利（大摩）於報告內指，宜春鋰礦停產或推動鋰價上漲，反而有利寧德時代現有原材料庫存的價值提升。寧德時代旗下年產10萬噸碳酸鋰當量的宜春梘下窩鋰礦的採礦許可證已到期，目前生產已暫停。大摩指，資料顯示該礦產能約佔公司總需求30%，但該礦此前作為全球鋰產能的調節供應，過去數個季度曾因利用率低迷而僅處於盈虧平衡或輕微虧損狀態。

大摩預期，宜春鋰礦停產或推動鋰價上漲，反而有利寧德時代現有原材料庫存的價值提升，看好憑藉規模優勢，寧德時代的合約鋰價仍較中小型電池廠商更具競爭力，加上成本上漲可轉嫁予汽車製造商，仍給予「增持」評級，目標價465港元。