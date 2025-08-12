中美關係緩和？陸商務部：暫停部分對美出口管制措施

大陸商務部12日早公布7月28日至29日中美於瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談所達成共識的聯合聲明，中美雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分，以及中方反制措施如期展期90天。針對在聯合聲明中提及中方將採取或維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施，大陸商務部表示，在出口管制管控名單上，為落實中美經貿高層會談共識，將自8月12日起暫停或停止對部分美國實體的出口管制措施。

據大陸商務部網站12日消息，商務部發言人就出口管制管控名單發出「答記者問」新聞稿表示，根據出口管制相關法律法規規定，商務部於2025年4月4日和9日分別發布了第21號和22號公告，將28家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。

發言人續稱，為落實中美經貿高層會談共識，決定自2025年8月12日起，對於2025年4月4日被列入出口管制管控名單的16家美國實體，繼續暫停上述相關措施90天；對於2025年4月9日被列入出口管制實體名單的12家美國實體，停止執行相關措施。出口經營者如需向上述實體出口兩用物象，應根據《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》相關規定向商務部提出申請；商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。

同日稍早，大陸商務部公布「中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明」指出，中華人民共和國政府（「中國」）和美利堅合眾國政府（「美國」），憶及2025年5月12日達成的中美日內瓦經貿會談聯合聲明（「日內瓦聯合聲明」）；以及考慮到雙方2025年6月9至10日倫敦會談和2025年7月28至29日斯德哥爾摩會談；雙方憶及日內瓦聯合聲明下所作承諾，並同意於2025年8月12日前採取以下舉措：

一、美國將繼續修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵從價關稅的實施，自2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，同時保留按該行政令規定對這些商品加徵的剩餘10%的關稅。

二、中國將繼續（一）修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅的實施，自2025年8月12日起再次暫停實施24%的關稅90天，同時保留對這些商品加徵的剩餘10%的關稅；並（二）根據日內瓦聯合聲明的商定，採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。

聯合聲明並指，基於中美斯德哥爾摩經貿會談討論情況。本次會談是根據日內瓦聯合聲明所建立的機制框架下召開的會議。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾。