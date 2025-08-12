陸預測楊柳颱風 明天中午前後在台灣東南部沿海登陸
根據大陸中央氣象台12日6時發布的颱風黃色預警，今年第11號颱風楊柳將於13日中午前後在台灣東南部沿海登陸，穿過台灣島後進入台灣海峽，強度逐漸減弱。12日8時至13日8時，台灣東北部地區將有大到暴雨（50~60毫米）。
大陸中央氣象台指出，楊柳的中心今天5時位於台東東偏南方向大約780公里的西北太平洋洋面上。預計將以每小時25公里左右的速度向偏西方向移動，強度逐漸加強。
預計楊柳颱風將於13日中午前後在台灣東南部沿海登陸，穿過台灣島後進入台灣海峽，強度逐漸減弱，並將於13日夜間至14日凌晨在福建南部到廣東東部一帶沿海再次登陸，登陸後強度緩慢減弱。
受楊柳颱風影響，12日8時至13日8時，台灣以東洋面風力可達8~10級，陣風11~12級，颱風中心經過的附近海域風力有11~14級，陣風15~16級。
