百年煤城遼源轉型 找到供應鏈新位置

連日來，吉林啟星鋁業有限公司的工廠正忙著生產一批鋁合金部件，這些部件將成為法國阿爾斯通列車車體的一部分。該公司是中國中車、阿爾斯通、西門子和龐巴迪等全球軌道交通巨頭的關鍵供應商。

中新社報導，「我們在遼源建立了完整的產業鏈，這是核心競爭力。」這家公司的副總經理王立臣說。啟星鋁業占據中國軌道車輛鋁部件市場份額（市占）逾50%，其出口產品占中國同類產品出口份額90%以上，公司今年產值預計突破20億元（人民幣，下同）。

遼源曾是中國東北重要的煤炭城市，擁有近百年煤炭開採史。2008年，遼源被列入首批資源枯竭城市。要擺脫對煤炭的依賴，需要找到發展的新賽道。

走進遼源發現，像啟星鋁業這樣抓住轉型機遇崛起的企業讓這座昔日煤城在國際供應鏈上找到新位置。

汽車零部件也是當前遼源的重要產業之一。富奧汽車零部件股份有限公司泵業分公司的生產線全速運轉，產品遠銷美國、墨西哥、南非、義大利等國家，年出口額約2億元。該分公司運營總監劉佳美表示，國際市場是企業發展的重點，該公司還在墨西哥建立了工廠，服務北美客戶。

附近的遼源襪業園區匯聚了千餘家企業，擁有4萬多台襪機，年產35億雙棉襪，約占中國總產量的四分之一、全球的15%。這使得遼源有了中國棉襪之鄉的稱號，這些企業生產的產品暢銷全球50多個國家和地區。