香港特首李家超：在港註冊公司創新高

香港特區行政長官李家超10日表示，截至7月底，註冊香港本地公司總數逾150萬家，註冊非香港公司逾15000家，兩項數字均創歷史新高。

他說，自2023年1月至今年7月，投資推廣署已協助1333間企業在香港開設或擴展業務，引入1740億港元首年直接投資，並創造逾19000個新增職位。

新華社報導，李家超當日在社交媒體發布《施政．再報告》短片指出，全球獨一無二的雙向平台功能和優勢，令香港既能吸引外資來港開拓業務並探索大陸市場，又能協助大陸企業進軍海外。不少外資企業在香港找到商機開店並不斷擴張；也有不少大陸企業信賴香港能力，聯同「港隊」共同探索海外新興市場。

他說，香港持續引入海內外優質企業來港落戶或擴展業務，提振本地經濟、增加就業機會。在經濟轉型期要有更新、更有創意的服務和產品，可考慮結合線上線下的創新營銷方式，迎合市場喜好。香港具有穩定和潛力無限的消費市場，還可作為試水跳板，協助海外企業開拓大陸市場。

李家超說，特區政府近年積極聯合香港和大陸商界認識不同市場，包括中東和東協國家，未來會繼續攜手開發更多具潛力的新興市場，為香港和大陸商家拓展商機，平衡投資組合，抵禦地緣政治挑戰。