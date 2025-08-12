避暑候鳥族 東北經濟新活水

夏日的江南驕陽似火，而千里之外的鴨綠江畔卻涼風習習。幅員遼闊的中國大陸，同時間的氣候差異也非常明顯。

新華社報導，「這幾天丹東白天最高溫才攝氏27度，晚上睡覺還得蓋薄被呢。」來自重慶的何玲今年6月就帶著82歲的母親來丹東避暑，「母親在這裡吃得慣、住得慣，平時還能夠到鴨綠江邊散散步，生活特別愜意」。

曾經，北方人冬季去南方享受溫暖的陽光，春天再回到北方生活，被形象地稱為「候鳥族」。如今，愈來愈多南方人像何女士一家這樣，選擇「夏天住東北，秋天再回老家」，成為避暑的「候鳥族」。

在哈爾濱，來自安徽阜陽的薛先生夫婦夜晚經常到松花江畔散步。「幾年前的夏天來哈爾濱探親，我倆一下子就喜歡上了這裡。現在我們都退休了，一到夏天就來避暑。」薛先生說，老家夏天悶熱，哈爾濱夏天涼快又清爽，非常適合養生。

吸引南方遊客的，除了涼爽的天氣，還有市井街頭的人文氣息。薛先生夫婦現在也習慣了「上江沿兒」，早上和市民一起晨練，晚上到江邊欣賞夜景。

「現在南方遊客來東北，不只是看風景，還願意體驗不一樣的生活。」黑龍江省雪之城醫養旅遊服務有限公司總經理趙麗說。

旅遊平台數據也證實了東北避暑的熱門趨勢。攜程大數據顯示，今年暑期（7月15日至7月31日），遼寧在線旅遊預訂人次同比增長138.14%，預訂總金額同比增長70.58%。多家平台數據顯示，東北暑期主要客源地為上海、江蘇、浙江、山東等地。

更具地方特色的體驗式消費受到追捧。在丹東市的一家滿族民宿，遊客可以跟著房東學做酸湯子、體驗滿族文化，這樣的深度遊產品價格比普通民宿略高，但是依然吸引了不少遊客預訂。