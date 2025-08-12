寧德時代暫停採礦 大陸鋰礦類股、期貨漲翻天

大陸電池巨頭寧德時代昨（11）日證實，該公司在宜春項目採礦許可證到期後已暫停開採作業，受此消息激勵，11日在廣州期貨交易所掛牌的多數碳酸鋰期貨合約全部漲停，並帶動大陸國內碳酸鋰現貨、鋰礦股全線上漲。

此前傳出寧德時代梘下窩鋰礦停產訊息，短期無復產計畫。每日經濟新聞引述研究員說法稱，停產時間是三個月。寧德時代昨日表示，目前正按相關規定盡快辦理採礦證延續申請，待獲得批復後將盡早恢復生產，該事項對公司整體經營影響不大。

對於停產原因，券商中國報導，有分析認為，停產可能與企業需在礦種重新認定、資源稅補繳、技術迭代之間持續尋找平衡點有關。因甫於7月1日生效的《礦產資源法》將鋰列為獨立礦種，並提高伴生礦認定標準（氧化鋰品位需≧0.4%）。這將直接影響資源稅計算和開採經濟性。

停產消息引起期貨、現貨及相關企業股票大幅波動。期貨市場方面，上市的碳酸鋰期貨合約全部漲停（8%），集體重返每噸人民幣八萬元以上價位，創下近半年新高；在陸、港股部分，盛新鋰能、江特電機等A股漲停（10%），在港股的贛鋒鋰業、天齊鋰業分別漲超20%、18%。

外界關注停產對鋰價影響。天風證券認為，此次寧德鋰礦爭議落地，對江西地區後續類似問題有代表意義，碳酸鋰供給收縮預期加劇，或迎來價值重估。

21世紀經濟報導認為，鋰價反彈持續性仍需要觀察，主要原因有三點：一是11日期貨、股票市場集體上漲的背景下，碳酸鋰期貨並未出現前期的持倉量增長，顯示市場對目前鋰價預期有分歧；二是大陸今年國內仍有一些確定性較強的鹽湖提鋰產能開始釋放；三是高產量、高庫存的供需關係尚未得到實質性逆轉。