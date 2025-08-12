百川醫療模型人氣飆 評測稱霸全球開源產品

快訊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸AI新創公司百川智能發布開源醫療增強大模型Baichuan-M2，在HealthBench評測中以60.1分奪全球開源模型第一，超越OpenAI最新模型，並針對大陸臨床場景與硬體環境優化，可低成本快速部署。

百川智能昨（11）日在微信公眾號稱，「OpenAI於8月6日開源兩款大模型，主打部署成本超低和醫療能力最強；僅五天後，我們便以更小尺寸模型實現醫療能力反超」。在HealthBench評測中以60.1分成績，在所有開源模型中登頂全球第一，超越美國OpenAI於6日開源的gpt-oss120b得分為57.6，並超過Qwen3-235B、Deepseek R1、Kimi K2等模型。

百川智能提到，Baichuan-M2採用32B模型，經極致輕量化處理，精度接近無損，可在RTX4090單卡部署，相較DeepSeek-R1 H20需雙節點部署，成本降低57倍，並適配大陸國產主流晶片，方便醫療機構利用現有硬體部署。

針對急診、門診等高即時性場景，百川智能推出基於Eagle-3架構優化的MTP版本，單用戶場景下token速度提升74.9%。百川智能稱，該模型在數學、指令遵循、寫作等通用性能亦有提升，可應用於醫療以外領域。

據悉，今年1月，百川推出行業首個醫療增強模型Baichuan-M1，並首創「AI患者模擬器」，用真實病例構建數萬名不同症狀的AI患者，模擬數百萬次診療。Baichuan-M2在此基礎上升級模擬器並引入端到端強化學習。

此外，百川智能還指，Baichuan-M2在HealthBench Hard高難度評測中得34.7分，成為既GPT-5後全球第二款超過32分的模型。而該模型針對大陸臨床診療場景優化，更符合當地醫學指南與患者需求，如在CNLCIIa期肝細胞肝癌案例中，建議依大陸「原發性肝癌診療指南（2024版）」進行肝切除手術，而gpt-oss120b則依西方指南建議經動脈化療栓塞術（TACE）治療。

