兩岸快遞／大陸證監會嚴控 IPO 不會大規模擴容

大陸證監會近日例行發布會上，針對市場上對「科創板、創業板包容性增強會否造成IPO大規模擴容」的擔憂，證監會新聞發言人李明表示，證監會將繼續嚴把發行上市入口關，做好逆周期調節，不會出現大規模擴容的情況。當前，全球主要市場都在主動適應科技發展趨勢，加大制度機制創新，在持續吸納優質企業、改進監管服務同時也反過來促進了二級市場的活躍和走強。

石家莊／「蘇超式」足球聯賽掀風潮 河北五超揭幕 打到明年4月

又一場「蘇超式」賽事，2025年河北省五人制足球超級聯賽（河北五超）近日揭幕，石家莊隊在主場戰勝張家口隊。就足球項目而言，2025年江西省城市足球超級聯賽（贛超）已至第五輪，河北五超會延續到明年4月。

合肥／合肥國顯8.6代AMOLED廠房封頂 預估月產3.2萬片玻璃基板

大陸顯示面板廠商維信諾宣布，與合肥市投資平台出資建設的合肥國顯科技有限公司第8.6代AMOLED生產線主廠房順利封頂。產線總投資人民幣550億元（約新台幣2,085億元），產能達每月3.2萬片玻璃基板，該專案標誌ViP技術向大規模量產邁大步。

杭州／機器人產業納入政策框架 聚焦三大核心

杭州市將具身智慧（將AI融入物理實體）型機器人產業納入全市政策支持框架，明確核心技術主攻方向，聚焦具身智慧「大腦」（大模型）、「小腦」（運動控制系統）及「本體」（機器人核心部件和整機）三大核心以及專用晶片等。

杭州／螞蟻集團否認發行穩定幣 籲投資人慎防詐騙

螞蟻集團11日發文稱，關注到網路上有消息宣稱「螞蟻集團與中國人民銀行、中國稀土集團共建全球首個稀土人民幣穩定幣」，並以此誘導投資者關注相關板塊。螞蟻集團表示，從未與相關機構有此類計畫，請公眾注意甄別，謹防上當受騙。

重慶／長安董座拜訪華為任正非 針對汽車產業進行交流

大陸長安汽車董事長朱華榮，上任後的第11天前往深圳拜訪中國科技巨頭華為創始人任正非，交流汽車產業競爭態勢和未來格局。朱華榮說，任正非還就支持長安汽車、阿維塔品牌等提出針對性、指導性意見。

成都／成都華微發布RISC-V MCU 超低功耗 集成自主設計內核

科創板日報11日報導，成都華微公告稱，該公司研發的HWD01001型超低功耗RISC-V MCU已成功發布。該產品集成了公司自主設計的32位RISC-V內核，實現超低功耗性能，適用於物聯網終端設備、可穿戴設備等。

廣州／廣汽埃安擬投資華望汽車 持股不超過30%

財聯社報導，廣汽埃安計劃對華望汽車進行投資，比率不超過30％股權。今年3月，由廣汽集團投資人民幣15億元設立新公司華望汽車正式成立。廣汽集團表示，華望作為廣汽與華為戰略合作的重要載體，將重點打造面向人民幣30萬元級高端市場創新產品。

香港／房企清盤再添一樁 華南城控股停牌

香港高院11日下令華南城控股有限公司清盤（清算）。以資產規模計，華南城成為繼中國恒大以來規模最大的大陸房企清盤案。華南城經歷數月談判後，仍未獲得足夠債權人支持其重組方案。華南城11日停牌，停牌前跌2％，報港幣0.107元。