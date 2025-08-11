中國7月國產車市占率突破7成 特斯拉銷量持續走跌

最新數據顯示，中國前7月汽車銷量突破1800萬輛，成長12%。其中，國產客車7月份市占率突破7成，持續擠壓外國品牌；電動車巨頭特斯拉前7月中國銷量不增反跌13.7%，在新能源汽車排名由第3掉到第6。

據陸媒每日經濟新聞，中國汽車工業協會今天公布7月汽車工業產銷數據顯示，7月份汽車銷量259.3萬輛，比6月下降10.7%，比去年同期增長14.7%。中國汽協副秘書長陳士華解釋稱，7月車市進入傳統淡季，部分廠商安排年度設備檢修，產銷節奏有所放緩。

數據顯示，1至7月，中國汽車產銷分別完成1823.5萬輛和1826.9萬輛，分別增長12.7%和12%，產銷增速較1至6月分別擴大0.2個和0.6個百分點。

中國官方持續補貼汽車以舊換新，7月全國客車銷量達228.7萬輛，年增14.7%。1至7月，全國客車銷量1584.1萬輛，年增13.4%。

數據顯示，中國國產客車銷量持續上揚，7月共銷售160.4萬輛，年增21.3%，占客車銷售總量的70.1%，占有率比去年同期提升3.8個百分點。1至7月，中國國產客車銷量為1087.3萬輛，年增24.4%，占有率為68.6%，比去年同期上升6.1個百分點，持續擠壓外國品牌。

中國乘聯分會秘書長崔東樹分析稱，隨著車企在新能源汽車（純電車與油電車）路線上「多線並舉」策略的實施，以及在高階車市場的突破，中國品牌客車市場基本盤將持續擴大。

中國新能源汽車7月延續快速增長態勢，銷量達到126.2萬輛，年增27.4%，國內銷量占比達到51.4%。這是去年12月新能源汽車國內銷量占比跌破50%以來，首度重回50%以上。

1至7月，中國新能源汽車銷量達822萬輛，年增38.5%，國內銷量占比增加至47.4%。

相形之下，特斯拉在中國的銷量不增反減，持續走跌。

數據顯示，中國純電動車7月銷量81.1萬輛，大幅增長47.1%，但特斯拉7月只賣出6.8萬輛，比6月下跌5.2%，比去年同期下跌8.4%。1至7月，中國純電動車累計銷量524.6萬輛，年增46.9%；特斯拉中國前7月累計賣出43.2萬輛，比去年同期下跌13.4%。

特斯拉前7月銷量在中國車企排名第11，市占率跌至5.3%；在新能源汽車排名也跌至第6，前5名依序是比亞迪、吉利、上汽、長安與東風。

2024年特斯拉在中國的總銷量達到65.7萬輛，創歷史新高，年增8.8%，在中國新能源車企排名第3，僅次於比亞迪（371.8萬輛）與吉利（86.3萬輛）。

此外，中國1至7月汽車出口368萬輛，年增12.8%。其中，傳統燃油車出口237.3萬輛，下跌7%；新能源汽車出口130.8萬輛，大幅增長84.6%。