中國7月國產車市占率突破7成 特斯拉銷量持續走跌

中央社／ 台北11日電
最新數據顯示，電動車巨頭特斯拉前7月中國銷量不增反跌13.7%，在新能源汽車排名由第3掉到第6。路透

最新數據顯示，中國前7月汽車銷量突破1800萬輛，成長12%。其中，國產客車7月份市占率突破7成，持續擠壓外國品牌電動車巨頭特斯拉前7月中國銷量不增反跌13.7%，在新能源汽車排名由第3掉到第6。

據陸媒每日經濟新聞，中國汽車工業協會今天公布7月汽車工業產銷數據顯示，7月份汽車銷量259.3萬輛，比6月下降10.7%，比去年同期增長14.7%。中國汽協副秘書長陳士華解釋稱，7月車市進入傳統淡季，部分廠商安排年度設備檢修，產銷節奏有所放緩。

數據顯示，1至7月，中國汽車產銷分別完成1823.5萬輛和1826.9萬輛，分別增長12.7%和12%，產銷增速較1至6月分別擴大0.2個和0.6個百分點。

中國官方持續補貼汽車以舊換新，7月全國客車銷量達228.7萬輛，年增14.7%。1至7月，全國客車銷量1584.1萬輛，年增13.4%。

數據顯示，中國國產客車銷量持續上揚，7月共銷售160.4萬輛，年增21.3%，占客車銷售總量的70.1%，占有率比去年同期提升3.8個百分點。1至7月，中國國產客車銷量為1087.3萬輛，年增24.4%，占有率為68.6%，比去年同期上升6.1個百分點，持續擠壓外國品牌。

中國乘聯分會秘書長崔東樹分析稱，隨著車企在新能源汽車（純電車與油電車）路線上「多線並舉」策略的實施，以及在高階車市場的突破，中國品牌客車市場基本盤將持續擴大。

中國新能源汽車7月延續快速增長態勢，銷量達到126.2萬輛，年增27.4%，國內銷量占比達到51.4%。這是去年12月新能源汽車國內銷量占比跌破50%以來，首度重回50%以上。

1至7月，中國新能源汽車銷量達822萬輛，年增38.5%，國內銷量占比增加至47.4%。

相形之下，特斯拉在中國的銷量不增反減，持續走跌。

數據顯示，中國純電動車7月銷量81.1萬輛，大幅增長47.1%，但特斯拉7月只賣出6.8萬輛，比6月下跌5.2%，比去年同期下跌8.4%。1至7月，中國純電動車累計銷量524.6萬輛，年增46.9%；特斯拉中國前7月累計賣出43.2萬輛，比去年同期下跌13.4%。

特斯拉前7月銷量在中國車企排名第11，市占率跌至5.3%；在新能源汽車排名也跌至第6，前5名依序是比亞迪、吉利、上汽、長安與東風。

2024年特斯拉在中國的總銷量達到65.7萬輛，創歷史新高，年增8.8%，在中國新能源車企排名第3，僅次於比亞迪（371.8萬輛）與吉利（86.3萬輛）。

此外，中國1至7月汽車出口368萬輛，年增12.8%。其中，傳統燃油車出口237.3萬輛，下跌7%；新能源汽車出口130.8萬輛，大幅增長84.6%。

品牌 電動 特斯拉

陸官方救市有成？A股8元以下低價股僅30餘檔 為近年低位

大陸官方近年積極整頓資本市場，Wind數據顯示，今年以來，A股市場已有23家公司退市，退市原因主要包括財務類退市、交易類...

大陸行業內捲 安徽卡車司機村面臨轉型

中國多個行業出現價格降低、競爭加劇的「內捲」現象。在安徽的一個「卡車司機村」，村民曾因開貨車致富，但近年貨運費用走低，不...

世界機器人大會 宇樹科技王興興：機器人大量幹活時代快了

宇樹科技創始人兼執行長王興興近日在「2025年世界機器人大會」期間指，機器人真正能像人類一樣完成多種工作指日可待。他預計...

大陸知名地產商「華南城」 遭香港高院頒令清盤

香港高院8月11日下令華南城控股有限公司清盤，華南城成為繼恒大集團之後，被法院下令清盤的中國大陸大型房地產開發商。

預告12日發布…傳華為AI推理大突破 或減對HBM技術依賴

中國科技巨頭華為據報12日將在「2025金融AI推理應用落地與發展論壇」上發布AI推理領域的突破性技術成果。據透露，這項...

中3地拚當GDP級城市各出奇招 徐州靠蘇超發力

大連、徐州和溫州三個候選「GDP兆元城市」近日先後公布了該市上半年經濟成績單。2025年上半年地區生產總值，三個城市由高...

