快訊

亞洲盃男籃／陳盈駿、賀丹聯手 中華隊復仇約旦睽違12年重返8強

「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 江振誠不捨發聲了

再見板橋秀泰！13年在地電影院謝幕 8月31日最後放映

聽新聞
0:00 / 0:00

都有了「戶口本」！ 大陸首批五個國家公園完成確權登記

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中國大陸首批國家公園已全部完成確權登記，意味著大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山和三江源五個國家公園都有了「戶口本」。（新華社照片）
中國大陸首批國家公園已全部完成確權登記，意味著大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山和三江源五個國家公園都有了「戶口本」。（新華社照片）

中國大陸首批國家公園已全部完成確權登記，意味著大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山和三江源五個國家公園都有了「戶口本」。

據新華社報導，大陸自然資源部11日宣布上述消息。中國大陸的國家公園是具有國家代表性的自然生態系統，保護範圍大，生態過程完整，是大陸自然生態系統中最重要、自然景觀最獨特、自然遺產最精華、生物多樣性最富集的部分。開展國家公園自然資源確權登記是推進生態文明建設的一項重要舉措。

根據大陸民法典等法律法規，通過自然資源確權登記，國家公園在國土空間上精準落地，明確宣示其中各類自然資源資產的產權主體，清晰界定不同層級政府行權的具體範圍，釐清自然資源資產所有者、監管者及其責任，將為國家公園產權管理提供支撐。

報導稱，通過確權登記，解決一批自然資源產權糾紛，畫清全民所有和集體所有之間的邊界，畫清全民所有、不同層級政府行使所有權的邊界，畫清不同集體所有者的邊界，畫清不同類型自然資源的邊界，各類自然資源權屬狀況和自然狀況實現「一張圖」，將為國家公園全民所有自然資源資產處置配置、有償使用等提供權責歸屬依據。

2021年10月， 大陸正式設立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等第一批國家公園。大陸國家公園將分為核心保護區和一般控制區，核心保護區只對科研開放，一般控制區則開放旅遊。

大陸國家林草局去年宣布，大陸將推進設立黃河口、錢江源—百山祖、卡拉麥里等新的國家公園。

另據《科技日報》報導，大陸給自然資源上「戶口」，不止於國家公園。截至2025年7月底，大陸全國共有1057個重點區域相繼完成登簿，總面積達32萬平方公里，覆蓋國家公園等自然保護地、森林、草原、溼地、河流、湖泊、探明儲量的礦產資源、無居民海島等各類自然資源。

資產 國家公園

延伸閱讀

與胡塞私下勾結？大陸車至少已兩個月可安然通過紅海 輸往歐洲

港鐵大陸客一家6口這樣坐...後續更誇張 大陸網友：讓大陸人丟臉

南海追逐菲律賓巡邏艇 大陸海警船撞上自家軍艦

大陸知名地產商「華南城」 遭香港高院頒令清盤

相關新聞

都有了「戶口本」！ 大陸首批五個國家公園完成確權登記

中國大陸首批國家公園已全部完成確權登記，意味著大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山和三江源五個國家公園都有了「戶口本」...

陸官方救市有成？A股8元以下低價股僅30餘檔 為近年低位

大陸官方近年積極整頓資本市場，Wind數據顯示，今年以來，A股市場已有23家公司退市，退市原因主要包括財務類退市、交易類...

大陸行業內捲 安徽卡車司機村面臨轉型

中國多個行業出現價格降低、競爭加劇的「內捲」現象。在安徽的一個「卡車司機村」，村民曾因開貨車致富，但近年貨運費用走低，不...

世界機器人大會 宇樹科技王興興：機器人大量幹活時代快了

宇樹科技創始人兼執行長王興興近日在「2025年世界機器人大會」期間指，機器人真正能像人類一樣完成多種工作指日可待。他預計...

大陸知名地產商「華南城」 遭香港高院頒令清盤

香港高院8月11日下令華南城控股有限公司清盤，華南城成為繼恒大集團之後，被法院下令清盤的中國大陸大型房地產開發商。

預告12日發布…傳華為AI推理大突破 或減對HBM技術依賴

中國科技巨頭華為據報12日將在「2025金融AI推理應用落地與發展論壇」上發布AI推理領域的突破性技術成果。據透露，這項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。