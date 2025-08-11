陸官方救市有成？A股8元以下低價股僅30餘檔 為近年低位

大陸官方近年積極整頓資本市場，Wind數據顯示，今年以來，A股市場已有23家公司退市，退市原因主要包括財務類退市、交易類退市、重大違法強制退市和主動退市等；此外，去年「924新政」提振A股以來，每股人民幣2元（約新台幣8元）以下的低價股票數量為37檔，數量為年內低位水平，亦為近年A股市場低位水平。

為提高資本市場發展，大陸國務院於去年4月發布新版「國九條」，凸顯監管部門提升上市公司質量意志。新規要求進一步嚴格強制退市標準、強化退市監管，在法規執行下，2024年A股共有52家公司退市。

深圳商報報導，中報季到來之際，A股市場中多家上市公司因涉嫌財務造假或信息披露違規，面臨退市風險。8日晚間，上市公司*ST高鴻、*ST天茂發布退市消息，其中，*ST高鴻因涉嫌觸及重大違法退市，被深交所啟動強制退市程序。

與此同時，A股低價股數量也有變少趨勢。證券時報報導，今年以來上證指數累計上漲8.45%，去年「924新政」以來，上證指數累計漲幅則已超過30%。去年9月23日，A股市場股價低於2元的股票數量多達170餘檔，2024年底則在40檔以上。今年以來，雖然低價股數量略有波動，今年7月以來則整體在40檔上下波動，目前則已連續多個交易日保持在37檔的水平。

而低價股與業績表現不佳高度相關。前述37檔低價股票中，有27檔股票2024年歸屬於上市公司股東的淨利潤出現虧損，其中21檔股票2024年度和2025年第1季歸屬於上市公司股東的淨利潤連續虧損。

從產業別觀察，目前37檔股價低於2元的股票中，房地產行業股票最多，多達8檔；建築裝飾、基礎化工行業股票也較多，均為4檔，鋼鐵行業股票則有3檔。此外，醫藥生物、交通運輸、環保、社會服務、商貿零售等行業則均為2檔。整體來看，「地產鏈」產業低價股數量相對較多。