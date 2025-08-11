快訊

世界機器人大會 宇樹科技王興興：機器人大量幹活時代快了

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
宇樹科技CEO王興興預計，最快二至三年內，機器人技術將迎來明顯突破。（新華社）
宇樹科技CEO王興興預計，最快二至三年內，機器人技術將迎來明顯突破。（新華社）

宇樹科技創始人兼執行長王興興近日在「2025年世界機器人大會」期間指，機器人真正能像人類一樣完成多種工作指日可待。他預計，最快二至三年內，機器人技術將迎來明顯突破，慢的話可能三至五年，「但是我認為大概率不會超過十年」。

綜合新京報、星島日報等報導，王興興坦言，自己曾是人形機器人的反對者，直到2022年宇樹才涉足此領域。然而，隨著以ChatGPT為代表的人工智慧（AI）技術突飛猛進，加上馬斯克等科技領袖的推動，市場格局快速變化。正是有客戶直接下單並提供資金，促使宇樹於2023年初開始開發人形機器人。

同時，宇樹科技近期推出人民幣3.99萬元起的人形機器人R1，意在降低入門門檻，擴大用戶基礎，打造生態系統。王興興指，機器人硬體目前已足夠使用，但仍面臨來自AI具身智能技術不足的挑戰。他將AI具身智能現狀比作ChatGPT出現前的一至三年稱，行業已明確方向但尚未有成熟產品。

王興興表示，目前機器人在表演和運動領域較易落地，如年初央視春晚舞台上的「扭秧歌」和機器人格鬥比賽已吸引大批觀眾，但宇樹的長遠目標是打造可綜合作業的通用型人形機器人，要讓機器人真正去「幹活」，能應對端茶倒水、工廠操作、表演等各種場景，而不僅限於單一場景。他甚至認為，若未來當機器人能大量替代人工，國家甚至可以針對機器人生產徵稅，實現稅收新模式。

據了解，宇樹的四足機器人全球市占率達60%至70%，人形機器人G1、R1銷量也快速增長，已廣泛應用於工廠和公共場景。此前，宇樹在2018年便啟動海外市場，現在約半數營收來自大陸以外地區。

ChatGPT 馬斯克 人形機器人

