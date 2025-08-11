競爭激烈 ASMPT關閉深圳先進半導體設備廠

總部位在新加坡的半導體及電子製造商ASMPT今天宣布，已決定關閉位在深圳寶安區的先進半導體設備廠，表示這是將中國的製造營運進行戰略性優化調整。

ASMPT今天發出新聞稿表示，為了對在中國的製造營運進行戰略性優化調整，已決定關閉其位在深圳寶安區的先進半導體設備（深圳）有限公司。該廠房隸屬於公司的半導體解決方案分部，關廠將影響約950名員工。

ASMPT表示，此次決策艱難，但對於優化ASMPT的全球供應鏈，以更好地適應不斷變化的市場和客戶需求而言，是必要的一步，預計將提升該公司在全球製造營運的成本競爭力、靈活性及營運韌性。

ASMPT表示，該公司在全球其它關鍵製造基地的營運將不受影響，又指供應鏈體系已全面協調一致，產品和服務的品質與供應也不會受到任何影響。

受到經濟衰退、消費萎縮及美國帶頭科技圍堵的多重衝擊，中國近年出現半導體業倒閉潮。據港媒此前報導，2022年在中國申請註銷登記的半導體企業達5746家，較2021年的3420家大增68%。