快訊

放颱風假再帥一次？蔣萬安回應了 曝楊柳對台北影響

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸知名地產商「華南城」 遭香港高院頒令清盤

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸知名地產商華南城控股有限公司11日被香港法院下令清盤。（圖／取自微博）
大陸知名地產商華南城控股有限公司11日被香港法院下令清盤。（圖／取自微博）

香港高院8月11日下令華南城控股有限公司清盤，華南城成為繼恒大集團之後，被法院下令清盤的中國大陸大型房地產開發商。

綜合彭博社和香港《明報》報導，曾頒令中國恒大集團清盤的香港高等法院法官陳靜芬11日在香港高院對華南城作出相同裁決。

華南城向法院請求獲得「最後一次機會」，但陳靜芬認為，公司經過數月談判，但重組方案仍未能獲得債權人足夠支持，最終頒令華南城清盤。

華南城在周一早盤10時55分申請停牌，停牌前跌1.83%，報收0.107港元。

在今年5月19日的高等法院聆訊中，法院已下令將華南城的清盤呈請聆訊押後至本周一。債權人花旗國際以華南城未能償還去年4月到期的約3.06億美元欠款為由，提出清盤呈請。

華南城曾引入大陸國資股東，一度提振市場信心。華南城曾在2022年5月中向深圳市特區建設發展集團增發新股33.5億股，總發行規模19.1億港元。交易完成後，深圳特區建發集團成為華南城單一最大股東。據港交所資料和2024年年報顯示，華南城創辦人鄭松興在7月底持有公司19.54%股權，特區建發集團則持有29.28%股權。

根據華南城年報，截至去年12月底，公司總負債約609億港元。

此前，也擁國企背景的中國房企遠洋集團也曾被申請清盤，但最終獲得撤銷，暫時逃過清盤命運。

自大陸房地產開發商2021年陷入債務危機以來，香港高院頒發至少六次清盤令，其中包括清盤程序尤為複雜的中國恒大集團。　　　　　　　　　

香港 恒大 深圳

延伸閱讀

華南城遭港法院頒令清盤 恆大後規模最大中國房企

暑期訪港遊盛況勝五一 周六逾20萬內地客入境 增3成

雙向平台發威 在香港註冊公司逾150萬家創高 將增2萬職位

港府轉口風：屈公病傳播快 或局部本土傳播

相關新聞

大陸知名地產商「華南城」 遭香港高院頒令清盤

香港高院8月11日下令華南城控股有限公司清盤，華南城成為繼恒大集團之後，被法院下令清盤的中國大陸大型房地產開發商。

預告12日發布…傳華為AI推理大突破 或減對HBM技術依賴

中國科技巨頭華為據報12日將在「2025金融AI推理應用落地與發展論壇」上發布AI推理領域的突破性技術成果。據透露，這項...

中3地拚當GDP級城市各出奇招 徐州靠蘇超發力

大連、徐州和溫州三個候選「GDP兆元城市」近日先後公布了該市上半年經濟成績單。2025年上半年地區生產總值，三個城市由高...

震撼過後營運下挫？ DeepSeek-R2延上市 缺高端晶片是主因

年初中國DeepSeek(深度探索)橫空出世，一夜之間升至美國蘋果應用程式商店免費應用的榜首；DeepSeek崛起一度重...

彭博：寧德時代江西鋰礦 停產至少3個月

彭博引述知情人士透露，全球最大電動車電池製造商寧德時代已在內部通報，江西省梘下窩鋰礦將臨時停產，暫停至少三個月。

假裝上班公司暴紅 創始人吐真心話：「員工」非躺平人群

浙江杭州近日出現一家「假裝上班無限公司」只要交30元（人民幣，下同，約4.2美元），就能在「高大上」的辦公室裡上一天班，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。