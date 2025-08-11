大陸知名地產商「華南城」 遭香港高院頒令清盤

香港高院8月11日下令華南城控股有限公司清盤，華南城成為繼恒大集團之後，被法院下令清盤的中國大陸大型房地產開發商。

綜合彭博社和香港《明報》報導，曾頒令中國恒大集團清盤的香港高等法院法官陳靜芬11日在香港高院對華南城作出相同裁決。

華南城向法院請求獲得「最後一次機會」，但陳靜芬認為，公司經過數月談判，但重組方案仍未能獲得債權人足夠支持，最終頒令華南城清盤。

華南城在周一早盤10時55分申請停牌，停牌前跌1.83%，報收0.107港元。

在今年5月19日的高等法院聆訊中，法院已下令將華南城的清盤呈請聆訊押後至本周一。債權人花旗國際以華南城未能償還去年4月到期的約3.06億美元欠款為由，提出清盤呈請。

華南城曾引入大陸國資股東，一度提振市場信心。華南城曾在2022年5月中向深圳市特區建設發展集團增發新股33.5億股，總發行規模19.1億港元。交易完成後，深圳特區建發集團成為華南城單一最大股東。據港交所資料和2024年年報顯示，華南城創辦人鄭松興在7月底持有公司19.54%股權，特區建發集團則持有29.28%股權。

根據華南城年報，截至去年12月底，公司總負債約609億港元。

此前，也擁國企背景的中國房企遠洋集團也曾被申請清盤，但最終獲得撤銷，暫時逃過清盤命運。

自大陸房地產開發商2021年陷入債務危機以來，香港高院頒發至少六次清盤令，其中包括清盤程序尤為複雜的中國恒大集團。