高盛：人民幣升值 中間價可望挑戰「7」

高盛表示，人民幣中間價顯示出升值傾向，人民幣匯率將繼續逐步向「7」邁進。8月11日，人民幣對美元中間價報7.1405，較前一交易日下調23點。

據香港經濟日報報導，高盛指出，自5月以來，中間價每月逐步調強，顯示出穩步且可控的升值傾向。無論美元近期走勢如何，人民銀行保持著對人民幣走強的異常傾向。這表明在市場普遍預期美元中期走弱的背景下，人民銀行正在進行前瞻性的外匯管理。

高盛認為，人民銀行將繼續執行人民幣對美元的逐步升值路徑，即期匯率未來六個月可望達到「7」。美國數據疲軟和或聯準會降息可能會引發美元對人民幣進一步下跌。

高盛稱，美元對人民幣實際波動率下降，部分反映市場對中美關係顯著再度升級的可能性預期降低，同時也突顯人民銀行明確傾向於避免人民幣出現劇烈波動。

另，美國前財政部高級官員、現任國際貨幣金融機構官方論壇（OMFIF）美國主席索貝爾（Mark Sobel）表示，中國大陸允許人民幣大幅升值的時機已經到來。人民幣升值將有助於提振內需、增加實際收入，並傳遞出官方支持中國經濟為國內市場生產非貿易商品和服務的強烈訊號，此外還將有助於「反內捲」。

索貝爾表示，中國當局或許擔心，人民幣若升值會加劇通縮壓力，但通過財政轉移支付相信可抵消上述效應。